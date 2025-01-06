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Göztepe Kulübü'nden TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na Ziyaret

Göztepe kulübü yöneticileri, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile önemli konuları görüştü.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 14:44
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 14:44
Göztepe Kulübü'nden TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na Ziyaret

Göztepe Kulübü'nden TFF Ziyareti

Göztepe Kulübü Başkanı Rasmus Ankersen ve Onursal Başkan Mehmet Sepil, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti. Bu önemli görüşme, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Fikir Alışverişi ve Sunumlar

TFF'den yapılan açıklama doğrultusunda, görüşme esnasında gündemdeki konular üzerine fikir alışverişi yapıldı. TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi ve Milli Takımlar, FIFA ile UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı, Göztepe CEO'su Kerem Ertan ve Sportif Direktörü Ivan Mance de bu anlamlı buluşmada hazır bulundu.

A Milli Futbol Takımı Forması Hediyesi

Görüşmenin sonunda, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Sepil ile Kulüp Başkanı Ankersen'e A Milli Futbol Takımı forması hediye etti. Bu jest, iki kulüp arasında dostluğun pekişmesine katkıda bulundu.

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