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Göztepe'nin 100. Yıl Kutlaması Büyüledi

Göztepe Kulübü, 100. kuruluş yıl dönümünü Güzelyalı Sahili'nde düzenlenen coşkulu etkinliklerle kutladı.

Yayın Tarihi: 14.06.2025 23:01
Güncelleme Tarihi: 14.06.2025 23:04
Göztepe'nin 100. Yıl Kutlaması Büyüledi

Göztepe'nin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Göztepe Kulübü'nün 100. kuruluş yıl dönümü, binlerce taraftarın katılımıyla unutulmaz bir şekilde kutlandı. Etkinlik, Konak ilçesindeki Güzelyalı Sahili’nde gerçekleştirildi ve saat 19.25'ten itibaren taraftarlar sahilde yerlerini almaya başladı.

Meşale ve Havai Fişek Gösterisi

Öğleden sonra başlayan müzik ve ışık şovları, sarı-kırmızılı taraftarları coşturdu. Gece 22.00'de ise taraftarlar, sahil boyunca meşalelerini yakarak görsel bir şölen oluşturdu. Yakılan meşaleler, geceyi aydınlatırken denizdeki teknelerden yapılan havai fişeklerle birleşerek muhteşem bir atmosfer yarattı.

Coşku Dolu Anlar

Taraftarlar, marşlar ve şarkılar söyleyerek kulüplerinin 100. kuruluş yıl dönümünü ve Göztepe sevgisini içten bir şekilde kutladılar. Bu özel gün, sadece kulüp üyeleri değil, aynı zamanda yerel yöneticilerin de katılımıyla daha anlamlı hale geldi.

Önemli İsimler Etkinlikte

Açılışta AK Parti İzmir milletvekilleri Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Mahmut Atilla Kaya ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da yer aldı. Tüm katılımcılar, Göztepe’nin bu önemli anını paylaşmanın gururunu yaşadılar.

Göztepe Kulübünün 100. kuruluş yıl dönümü binlerce taraftarın katılımıyla kutlandı. Güzelyalı...

Göztepe Kulübünün 100. kuruluş yıl dönümü binlerce taraftarın katılımıyla kutlandı. Güzelyalı Sahili'nde gerçekleştirilen müzik ve ışık şovlarıyla eğlenen sarı-kırmızılı taraftarlar, saat 22.00'de aynı anda meşalelerini yaktı. Taraftarların sahil boyunca yaktığı meşaleler geceyi aydınlatırken, denizdeki teknelerden de havai fişek gösterisi yapıldı.

Göztepe Kulübünün 100. kuruluş yıl dönümü binlerce taraftarın katılımıyla kutlandı. Güzelyalı...

Göztepe Kulübünün 100. kuruluş yıl dönümü binlerce taraftarın katılımıyla kutlandı. Güzelyalı Sahili'nde gerçekleştirilen müzik ve ışık şovlarıyla eğlenen sarı-kırmızılı taraftarlar, saat 22.00'de aynı anda meşalelerini yaktı. Taraftarların sahil boyunca yaktığı meşaleler geceyi aydınlatırken, denizdeki teknelerden de havai fişek gösterisi yapıldı.

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