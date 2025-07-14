Göztepe Teknik Direktörü Stoilov, Yeni Sezon Hazırlıklarından Memnun Değil

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynanan maçlar ve gerçekleştirilen antrenmanlar hakkında oldukça endişeli olduğunu ifade etti. Takımın daha etkili bir performans sergilemesi gerektiğinin altını çizen Stoilov, Slovenya’nın başkenti Lübliyana yakınlarındaki Bled kasabasında devam eden kamp çalışmaları sırasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Altyapıdan gelen genç oyuncuların, tecrübeli kadroya katkı vermek için çaba gösterdiğini belirten Stoilov, "Sakatlıklarımız var, ancak 1-2 maç sonra tüm oyuncuların geri döneceğini düşünüyorum. Böylece takım olarak daha güçlü hale geleceğiz," dedi. Stoilov, geçen sezon elde ettikleri başarıyı yeniden yakalamayı ve üzerine eklemeyi hedeflediklerinin de altını çizdi.

Hazırlık maçları ve antrenmanlardan memnun olmadığını dile getiren Stoilov, "Bundan çok daha iyi olmalıyız," diye ekledi. Transfer sürecinin devam ettiğine dikkat çeken teknik direktör, "1-2, belki de 3 transfer yapmamız gerekiyor. Bazı pozisyonlarda neredeyse oynatacak oyuncumuz yok," şeklinde konuştu. Özellikle Ogün Bayrak’ın sakatlığının takımı zor durumda bıraktığını vurgulayan Stoilov, bu pozisyondaki sorunun en kısa sürede çözülmesi gerektiğini söyledi.

Sağ bek pozisyonuna Arda Okan Kurtulan transfer ettiklerini hatırlatan Stoilov, genç oyuncunun kalkınmaya açık yetenekleri olduğuna ve daha fazla çalışması gerektiğine inandığını ifade etti.

Stoilov, Romulo için önemli teklifler olduğunu belirterek, "Değerlendirilen kulüpler var. Aynı durum Dennis için de geçerli," dedi. Şu ana kadar Romulo'nun hazırlık maçlarında oynamadığını hatırlatan Stoilov, "Göztepe için en iyisini verecek, savaşacak ve geçen yılki seviyeyi yakalayacak oyunculara ihtiyacımız var. Ayrıca, geçen sezon kadroda yer alan oyuncuların performanslarını artırması gerekiyor. Şu ana kadar gördüklerimden memnun değilim," açıklamasında bulundu.

Kaleci transferine duyulan ihtiyacı da vurgulayan Stoilov, kadro içindeki rekabetin artırılması gerektiğini, transferlerin son ana bırakılmamasının önemine değindi.

Slovenya’nın başkenti Lübliyana yakınlarındaki Bled kasabasında kamp çalışmalarını sürdüren Göztepe’nin teknik direktörü Stanimir Stoilov gazetecilere sezon öncesi sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Slovenya’nın başkenti Lübliyana yakınlarındaki Bled kasabasında kamp çalışmalarını sürdüren Göztepe’nin teknik direktörü Stanimir Stoilov gazetecilere sezon öncesi sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.