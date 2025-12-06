7. Uluslararası Mersin Maratonu 14 Aralık’ta: 4 Kıtadan 18 Ülke Yarışıyor

7. Uluslararası Mersin Maratonu 14 Aralık’ta start alıyor

Akdeniz kıyısında, Toroslar eteğinde düzenlenen Uluslararası Mersin Maratonu bu yıl 7. kez gerçekleştirilecek. 14 Aralık Pazar günü koşulacak organizasyon, kenti uluslararası spor buluşmasının merkezi haline getiriyor.

4 kıta, 18 ülke ve binlerce sporcu

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen maraton, 4 kıtadan 18 farklı ülkenin elit atletlerini bir araya getiriyor. Organizasyona yaklaşık 500 profesyonel atlet katılacak. Etaplar; 42K, 10K ve Halk Koşusu olarak planlandı ve yurtiçinden de çok sayıda sporcu mücadele edecek.

Özellikle 10K etabına yaklaşık 2 bin atlet katılmasının beklendiği; toplamda ise yaklaşık 2 bin 500 lisanslı sporcu ile maratonun geniş katılımlı bir etkinlik olacağı duyuruldu.

Rota, katılım ve yerel katılım

Maraton, geçmişle geleceğin, kültürle sanatın, tarihle doğanın iç içe geçtiği parkurlarda koşulacak. Halk Koşusuna Mersin'in yanı sıra çevre il ve ilçelerden de çok sayıda sporseverin katılması bekleniyor.

Organizatörler ve hedefler

Uluslararası Mersin Maratonu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın ev sahipliğinde yapılıyor. Başkan Seçer'in "Mersin’i sağlıkla, hareketle, şampiyonlarla dolu bir spor kenti yapmak için memnuniyetle çalışıyoruz" sözleriyle vurgulanan hedef doğrultusunda kentte önemli uluslararası organizasyonlara imza atılıyor.

Geçmiş başarılar ve rekor

Geçen yıl dünya genelinde düzenlenen 213 maraton arasında 49. sıraya yerleşen organizasyon, önemli bir başarı kaydetti. Ayrıca geçen yıl Kenyalı sporcu Bethwell Kipkemboi maratonu 2.08.13 derecesiyle tamamlayarak Türkiye maraton rekoruna ev sahipliği yaptı.

World Athletics 'Elite Label' ve program

Dünya Atletizm Birliği tarafından geçen yıl Elite Label kategorisine alınan maratonun başlangıç noktası Özgecan Aslan Barış Meydanı olacak. Etapların başlangıç saatleri ise şu şekilde planlandı: 10K 09.00, 42K 10.00, Halk Koşusu 10.15. Organizasyon, 'Tarih ve Doğaya, Spora ve Dostluğa, Attığın Her Adımda Mersin Koşar Arkanda' sloganıyla şehrin enerjisini ve spora olan ilgisini artırmayı hedefliyor.

MERSİN’DE 7’NCİSİ DÜZENLENEN ULUSLARARASI MERSİN MARATONU, 4 KITADAN 18 ÜLKENİN ELİT ATLETLERİNİ BULUŞTURARAK KENTİ SPORUN ULUSLARARASI MERKEZİ HALİNE GETİRİYOR; 42K, 10K VE HALK KOŞUSU ETAPLARINDA BİNLERCE SPORCUNUN KATILIMIYLA BÜYÜK BİR HEYECAN YAŞANACAK.