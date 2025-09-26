Göztepe yarın Eyüpspor deplasmanında
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak.
Müsabaka Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.
Ligde geçen hafta konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-0 yenerek yenilmezlik serisini sürdüren Göztepe, 6 hafta sonunda 3 galibiyet ve 3 beraberlikle 12 puan topladı.
Sarı-kırmızılı ekipte sezon öncesi sakatlanan Ogün Bayrak dışında eksik ve cezalı oyuncu bulunmuyor.
Hazırlıklar tamamlandı
Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla takımın maç hazırlıkları tamamlandı. Antrenman ısınmayla başlayıp pas çalışmalarıyla devam etti; ilk bölümde taktiksel oyun üzerinde duran ekip, ikinci bölümde şut çalışması yaptı.
İzmir temsilcisi bugün uçakla İstanbul'a gidecek ve deplasmana erken bir hazırlıkla çıkacak.