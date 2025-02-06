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Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK'yı 1-0 Mağlup Etti

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda Gaziantep FK karşısında 1-0'lık galibiyetle sahadan ayrıldı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 22:55
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 22:55
Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK'yı 1-0 Mağlup Etti

Göztepe, Türkiye Kupası'nda Önemli Bir Galibiyet Aldı

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci maçında Göztepe, Gaziantep FK'yı sahasında 1-0'lık skorla mağlup etti. Bu zafer, Göztepe için gruptaki umutları artırdı.

Maç öncesi, Göztepeli oyuncular, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde etkilenen illerin isimlerinin yazılı olduğu "Unutmayacağız" tişörtleri ile ısınmaya çıktılar. Bu anlam dolu hareket, duygusal anlar yaşattı.

Maçın Önemli Anları

Karşılaşmanın 5. dakikasında Göztepe, gole çok yaklaştı. Ceza sahası yayı önünde topla buluşan Emerson, rakibinden kurtulup yaptığı vuruşta top savunma oyuncusuna çarpıp dışarı çıktı. Ardından 6. dakikada, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için taraftarlar alkışlarla anma gerçekleştirdi. Futbolcular ve teknik heyet de bu duygu dolu anlara eşlik etti.

30. dakikada Göztepe, bir başka gol fırsatı yakaladı. Victor Hugo, ceza sahası içerisinde 2 rakibini geçip yaptığı ortada Nazım Sangare ile buluştu ancak kaleci Burak Bozan, topu güçlükle kornere çeldi.

58. dakikada Göztepe, uzun bekleyişe son vererek öne geçti. Sağ kanattan kullanılan korner sonrasında, kaleci Burak, kafa ile uzaklaştırılan topun ardından İsmail Köybaşı'nın sol ceza sahası dışındaki şutuyla kazanılan pozisyonda, Matsuki'nin şutu sağ üst kale direğine çarparak ağlarla buluştu. Skor 1-0 oldu.

Maçın ilerleyen dakikalarında, 76. dakikada Okereke'nin plase vurusu sağ direğin yanından dışarı giderken, 85. dakikada Tijanic, ceza sahası önünde buluştuğu topu sağ direğin yanından dışarı atarak Göztepe'nin ikinci golü kaçırmasına neden oldu.

Sonuç olarak, Göztepe, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki iddiasını sürdürdü.

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