Grekoromen Güreş Milli Takımı Avrupa 2'ncisi Oldu

Grekoromen Güreş Milli Takımı Avrupa İkinciliğini Elde Etti

Grekoromen Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda göstermiş olduğu performansla büyük bir başarıya imza attı. Turnuvada kazandıkları 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya ile takım sıralamasında 2. sırada yerlerini aldılar.

Şampiyona Bilgileri

Slovakya'nın başkenti Bratislava'da gerçekleştirilen organizasyonun grekoromen stil müsabakaları tamamlandı. Ay-yıldızlı güreşçiler, toplamda 110 puan toplayarak, Azerbaycan takımının (151 puan) ardından ikinci olarak dikkat çektiler.

Madalya Kazananlar

Şampiyona boyunca gösterdikleri üstün başarı ile madalyalara ulaşan sporcular şunlardır; Kerem Kamal (63 kilo) altın, Hamza Bakır (130 kilo) gümüş, Mehmet Mustafa Şahin (72 kilo), Ahmet Yılmaz (77 kilo) ve Burhan Akbudak (82 kilo) bronz madalya elde etti.

Tüm Takım Başarıları

Türkiye Milli Güreş Takımı, kadınlarda 5 gümüş ve 2 bronz, grekoromen stilde 1 altın, 1 gümüş, 3 bronz ve serbest stilde ise 2 bronz madalya kazanarak 2025 Avrupa Şampiyonası'nı toplam 14 madalya ile tamamladı.

Grekoromen Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda kazandığı 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalyayla takım sıralamasında 2'nciliği elde etti.