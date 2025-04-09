Gülşah Akkaya: Türk Takımları Kadınlar Avrupa Ligi'nde Şampiyonluğa Yürüyecek

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Gülşah Akkaya, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final organizasyonu öncesinde Türk takımlarına olan güvenini dile getirdi. Akkaya, Fenerbahçe Opet ile ÇİMSA ÇBK Mersin'in mücadele edeceği bu önemli turnuvada, şampiyonluk kupasının Türkiye’ye geleceğinden emin olduğunu söyledi.

Bugün İspanya'nın Zaragoza kentinde başlayan bu büyük organizasyonda, son iki sezonun şampiyonu Fenerbahçe, doğrudan yarı finalde mücadele ederken; ÇBK Mersin ise çeyrek finalde Fransa temsilcisi Tango Bourges Basket ile karşılaşacak.

Gülşah Akkaya, bu süreçte Türk kulüplerinin göstermiş olduğu performansın son derece etkileyici olduğunu belirtirken, Anadolu Ajansı'a verdiği demeçte, Türk takımlarının uluslararası arenada her zaman açık bir rakip olduğunu ve başarıya ulaşma konusunda kararlılıkları ile dikkat çektiğini ifade etti.

Kadınlarda Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 6'lı Final, bugün İspanya'nın Zaragoza kentinde başlayacak. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Gülşah Akkaya, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kadınlarda Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 6'lı Final, bugün İspanya'nın Zaragoza kentinde başlayacak. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Gülşah Akkaya, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.