DOLAR
38,01 0,47%
EURO
41,99 -0,31%
ALTIN
3.726,49 -2,55%
BITCOIN
2.943.751,96 -0,49%

Gülşah Akkaya: Türk Takımları Kadınlar Avrupa Ligi'nde Şampiyonluğa Yürüyecek

Gülşah Akkaya, Kadınlar Avrupa Ligi'nde Türk takımlarının şampiyonluğa ulaşacağına olan inancını vurguladı.

Yayın Tarihi: 09.04.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 11:07
Gülşah Akkaya: Türk Takımları Kadınlar Avrupa Ligi'nde Şampiyonluğa Yürüyecek

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Gülşah Akkaya, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final organizasyonu öncesinde Türk takımlarına olan güvenini dile getirdi. Akkaya, Fenerbahçe Opet ile ÇİMSA ÇBK Mersin'in mücadele edeceği bu önemli turnuvada, şampiyonluk kupasının Türkiye’ye geleceğinden emin olduğunu söyledi.

Bugün İspanya'nın Zaragoza kentinde başlayan bu büyük organizasyonda, son iki sezonun şampiyonu Fenerbahçe, doğrudan yarı finalde mücadele ederken; ÇBK Mersin ise çeyrek finalde Fransa temsilcisi Tango Bourges Basket ile karşılaşacak.

Gülşah Akkaya, bu süreçte Türk kulüplerinin göstermiş olduğu performansın son derece etkileyici olduğunu belirtirken, Anadolu Ajansı'a verdiği demeçte, Türk takımlarının uluslararası arenada her zaman açık bir rakip olduğunu ve başarıya ulaşma konusunda kararlılıkları ile dikkat çektiğini ifade etti.

Kadınlarda Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 6'lı Final...

Kadınlarda Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 6'lı Final, bugün İspanya'nın Zaragoza kentinde başlayacak. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Gülşah Akkaya, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kadınlarda Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 6'lı Final...

Kadınlarda Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 6'lı Final, bugün İspanya'nın Zaragoza kentinde başlayacak. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Gülşah Akkaya, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Edirne'de Toplu Ulaşıma %15 Zam, Öğrencilere Destek!

Nevşehir ve Sakarya Belediyesi KPSS’siz Personel Alımı Yapıyor! Başvuru Koşulları Hemen İnceleyin

Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon: 4 Aylık Asgari Ücret Tutarında

Garanti BBVA'dan 75.000 TL Faizsiz Kredi Fırsatı Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe Opet, Avrupa'nın Zirvesi İçin Hedef Üçüncü Kupa
2
Bodrum FK, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
3
Gülşah Akkaya: Türk Takımları Kadınlar Avrupa Ligi'nde Şampiyonluğa Yürüyecek
4
Azerbaycanlı Boksör Amin Hüseynli'nin Dünya Şampiyonu Olma Hedefi
5
Galatasaray, Beşiktaş Derbisi İçin Hazır
6
Fenerbahçe Beko, Baskonia İle Zorlu Maça Çıkıyor
7
Trendyol Süper Lig'de Onvo Antalyaspor ve Corendon Alanyaspor 1-1 Beraberlikle İkinci Yarıya Geçti

Garanti BBVA'dan 75.000 TL Faizsiz Kredi Fırsatı Başladı

İstanbul'da İSPER A.Ş. 50 Personel Alacak: Başvurular Başladı!

Ankara'da Simit Fiyatlarına Zam: 20 TL Olacak

Meteoroloji'den Kar Alarmı: Ankara ve Adıyaman Sıfırın Altına Düşecek!

Nevşehir ve Sakarya Belediyesi KPSS’siz Personel Alımı Yapıyor! Başvuru Koşulları Hemen İnceleyin

İstanbul'da Aylık Yaşam Maliyeti 87 Bin TL'yi Aştı: Dört Asgari Ücret Yetersiz Kalıyor

Edirne'de Toplu Ulaşıma %15 Zam, Öğrencilere Destek!

Kamu İşçilerine Tarihi Zam Müjdesi: Toplu Sözleşme Görüşmeleri Devam Ediyor

SGK'dan 4600 Günle Emeklilik ve Tazminat Hakkı

Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon: 4 Aylık Asgari Ücret Tutarında

Yeni Gümrük Tarifeleri ile Teknoloji Ürünlerine Büyük Zam Geliyor

Ankara'ya Yeni Banliyö Hattı Müjdesi: Bakan Uraloğlu'ndan Açıklama