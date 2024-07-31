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Güney Kore, Paris 2024'te Altın Madalyayı Kazandı

Paris 2024 Olimpiyatları’nda erkekler kılıç takımında bereketli bir gün yaşandı. Güney Kore, altın madalya ile sevinci doruğa çıkarırken, Macaristan gümüş, Fransa bronz aldı.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 23:32
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 23:32
Güney Kore, Paris 2024'te Altın Madalyayı Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Eskrim Heyecanı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, eskrim branşında heyecan dorukta! Erkekler kılıç takım kategorisinde gerçekleştirilen müsabakalarda madalyalar sahiplerini buldu.

Güney Kore'nin Başarısı

Grand Palais'te düzenlenen müsabakalarda Güney Kore, etkileyici bir performansla Macaristan'ı 45-41 yenerek altın madalyayı kazandı. Bu zafer, Güney Kore eskrim tarihinde önemli bir yer edindi.

Gümüş ve Bronz Madalyalar

Macaristan, gösterdiği çaba ile gümüş madalyayı kazanırken, ev sahibi Fransa, İran'ı 45-25 mağlup ederek bronz madalyayı elde etti. Fransa'nın ev sahipliği ve izleyici desteği bu başarıda önemli bir rol oynadı.

Bu sonuçlar, eskrim branşında büyük bir rekabet ortamı yarattı ve Paris 2024 Olimpiyatları'nın görülmeye değer anlarından birini daha hafızalara kazandırdı.

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