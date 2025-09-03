DOLAR
Gürcistan, Türkiye Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı - 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri

Gürcistan Milli Takımı, Türkiye ile oynayacağı 2026 Dünya Kupası Elemeleri maçının hazırlıklarını Boris Paichadze Stadı'nda tamamladı; antrenmanın ilk 15 dakikası basına açıktı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 17:52
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 17:56
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu mücadelesi için son prova

Gürcistan Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında yarın konuk edeceği Türkiye karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda teknik direktör Willy Sagnol yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Basına açık bölümde oyuncuların yaptığı çalışmalar arasında ısınma, koşu ve pas çalışması yer aldı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise maçın taktik provalarının yapıldığı bildirildi.

Gürcistan-Türkiye karşılaşması, yarın TSİ 19.00'da başlayacak.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında yarın sahasında Türkiye'yi konuk edecek Gürcistan Milli Takımı hazırlıklarını tamamladı. Karşılaşmanın oynanacağı Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda teknik direktör Willy Sagnol yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Antrenmanda Gürcistan oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia (sağda) da yer aldı.

