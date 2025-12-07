Selçuk İnan: Pozisyonları neticelendiremedik — Kocaelispor 1 puanla ayrıldı

Selçuk İnan'dan maç sonrası değerlendirme

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Kocaelispor, sahasında Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Selçuk İnan, takımın performansını ve alınan 1 puanı değerlendirdi.

Maç değerlendirmesi

"Pozisyonları neticelendiremediğimiz için 1 puanla ayrıldık. Ofansif eksiklerimizi göreceğimiz maç oldu. Ofansif olarak daha üretken olmamız gerektiği aşikar" dedi. İnan, Kasımpaşa'nın uzun yıllardır ligde istikrarlı ve güçlü bir ekip olduğunu, deplasmanda etkili oynadığını ve mücadele anlamında zorlu bir karşılaşma olduğunu vurguladı. Oyuncuların mücadele ettiğini ancak gol pozisyonlarını sonuçlandıramadıklarını belirtti.

Sahanın zemini

"Sahamızın zemini çok iyi değil. Özellikle topa sahip olan takımlar ya da kazanmak isteyen, topun kontrolünü sağlamaya çalışan takımlar için dezavantaj görülebilir" ifadelerini kullandı.

Petkovic'in dönüşü ve oyun tercihleri

2 ay sonra sahalara dönen Petkovic'in oyuna alınma zamanıyla ilgili İnan, "Petkovic ile de konuşmuştuk. İhtiyaç olduğunda sadece forveti oyuna almakla atak yapamazsınız. Bunu tekrar gördük. Forveti sürüp hadi kazanalım demek çok kolay değil. Doğru zamanda oyuna aldığımızı düşünüyorum" dedi.

Sağlık durumu ve ofansif çalışmalar

Smolcic ile Haidara arasındaki çarpışma sonrası sağlık durumlarına değinen İnan, "Kafa travması nedeniyle oyundan çıktı. İnşallah ciddi bir şeyi yoktur" açıklamasında bulundu. Agyei hakkında ise İnan, "Ofansif anlamda daha verimli olmamız gerektiği aşikar. Çok çalışıyoruz. Farklı oyuncuları, farklı mevkilerde deniyoruz. Ofansif olarak nasıl katkı sağlayacağımızın çalışmalarını da antrenmanlarda yapıyoruz. Ama beceri de bir taraftan bireysel. Bunun üzerine de çalışıyoruz. Bizim işimiz çalıştırmak, geliştirmek. Buna devam edeceğiz. Daha fazla nasıl gol atabiliriz diye çözümler bulmaya çalışacağız. Agyei’nin son zamanlarda yakaladığı form vardı. Olmaması bizi biraz etkiledi, evet. Ama önümüzdeki hafta aksilik olmazsa aramızda olacak. Salı ya da çarşamba günü takımla antrenmanlara çıkacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kupadaki hedefler

Ziraat Türkiye Kupası ile ilgili hedeflerini de aktaran İnan, "Kupada başarılı olmak, gidebildiğimiz kadar gitmek hatta kupayı kazanmak istiyoruz. Hedef ve hayal güzel ama işimiz çok da kolay olmayacak. Hafta içi hafta sonu maç yapmak, bütün takımı hazır tutmak çok önemli olacak. Ritim çok önemli. Kasımpaşa maçı öncesinde sadece bir antrenman yapabildik. Maça hazırlanmak çok önemli. Taktik olarak bir şeyi düşünmek, çalışmak, sahaya aktarmak çok kolay işler değil. Tabii ki taraftar ve siz bunu sormak zorundasınız. Ama bizim tarafımız çok kolay değil. Lige yeni çıkmış takım olarak iki tarafta üst düzey maçlar oynamak, performans göstermek zor. Buna hazırız ama kupa, lig, kupa, lig zor olacak. İnşallah altından kalkarız" dedi.

SÜPER LİG’İN 15. HAFTASINDA KOCAELİSPOR KENDİ SAHASINDA KASIMPAŞA İLE BERABERE KALDI. MAÇIN ARDINDAN TEKNİK DİREKTÖR SELÇUK İNAN, "POZİSYONLARI NETİCELENDİREMEDİĞİMİZ İÇİN 1 PUANLA AYRILDIK. OFANSİF EKSİKLERİMİZİ GÖRECEĞİMİZ MAÇ OLDU. OFANSİF OLARAK DAHA ÜRETKEN OLMAMIZ GEREKTİĞİ AŞİKAR" DEDİ