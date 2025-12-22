DOLAR
Sinop'ta Minik Yüzücüler 7-8-9 Yaş Yüzme İl Birinciliği'nde Yarıştı

Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği 7-8-9 Yaş Yüzme İl Birinciliği, Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunda gerçekleştirildi; minikler kıyasıya yarıştı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 12:44
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 12:44
Sinop'ta Minik Yüzücüler 7-8-9 Yaş Yüzme İl Birinciliği'nde Yarıştı

Sinop'ta Minik Yüzücüler Kıyasıya Yarıştı

Sinop'ta genç yetenekler, su sporları heyecanını yaşattı. Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 7-8-9 Yaş Yüzme İl Birinciliği Müsabakaları, Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunda yapıldı.

Heyecan ve Rekabet Seyirciyi Büyüledi

Minik sporcular, müsabaka boyunca büyük bir azim ve heyecanla kıyasıya mücadele etti. Yarışlar, hem katılımcılardan hem de izleyicilerden yoğun beğeni topladı.

Dereceye Girenlere Madalya

Müsabakaların sonunda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Organizasyon, genç sporcuların gelişimi ve yüzme sporunun teşviki açısından önem taşıdı.

Sinop’taki bu etkinlik, bölgedeki spor altyapısı ve genç sporcuların potansiyelinin ortaya konması açısından dikkat çekti.

