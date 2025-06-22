Güreşte Örnek Centilmenlik: Hükmen Galip İlan Edildi, Rakibiyle Mücadele Etti

Sivas'ta düzenlenen Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda dikkat çeken bir olay yaşandı. Bartın Ulu Çınar Spor Kulübü sporcusu Akıncan Yıldırım, rakibi Ramazan Tunahan Kılıç'ın maça geç kalması nedeniyle hakem tarafından hükmen galip ilan edildi. Ancak, rakibi salona gelince, teknik komitenin ‘güreşir misin?’ teklifini kabul eden Akıncan, güreşerek 5-0 mağlup oldu ve turnuvadan elendi.

Akıncan Yıldırım, örnek davranışından ötürü Türkiye Güreş Federasyonu tarafından “en centilmen güreşçi” madalyası ile ödüllendirildi. Erken galip gelen Akıncan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Rakibim mindere çıkmayınca hakemin elini kaldırarak kendisini galip ilan ettiğini” belirtti. Salona gelen rakibiyle güreşmek istediğini ve elde ettiği centilmenlik madalyasının kendisini mutlu ettiğini ifade etti.

Akıncan'ın antrenörü İshak Çapaş, müsabakanın başlangıç saatinin ardından geçen 10 dakika sonucunda rakibin mindere gelmediğini belirtti. Rakibin gelmesiyle hakemlerin Akıncan’a güreşmek isteyip istemediğiyle ilgili soru sorduğunu aktaran Çapaş, sporcusunun güreşerek mağlup olmasına rağmen “en centilmen sporcu” ödülü almasının kendisini sevindirdiğini ekledi. Çapaş, “Süper bir organizasyon oldu. Her yönüyle dört dörtlük bir turnuva gerçekleştirildi.” şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş Tek Işık Spor Kulübü sporcusu Ramazan Tunahan Kılıç ise, Akıncan'a teşekkür ederek, “Maça geç kalmıştım. Rakibim sayesinde maça çıktım. İlk defa güreşiyorum ve 3. olduğum için çok mutluyum.” dedi. Tunahan'ın annesi Rabia Kılıç ise trafik yoğunluğu nedeniyle geç kaldıklarını belirtirken, Akıncan'ın güreşmeyi kabul etmesinin Tunahan'a bir şans doğurduğunu kaydetti. Rabia Kılıç, “Akıncan güreşmeyi kabul edince, Tunahan’a büyük bir fırsat sağladı. Ailesine çok teşekkür ederim, çok güzel bir evlat yetiştirmişler.” ifadelerini kullandı.

Sivas'ta düzenlenen Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda rakibinin salona geç kalması nedeniyle hükmen galip ilan edilen güreşçi Akıncan Yıldırım (sağda), rakibinin gelmesiyle teknik komitenin "Güreşir misin?" teklifini kabul etti ve 5-0 mağlup olarak turnuvadan elendi. Sporcuya, örnek davranışından dolayı "en centilmen güreşçi" madalyası verildi. Yıldırım'ın antrenörü İshak Çapaş (solda(, sporcusunu örnek davranışından dolayı tebrik etti.

Sivas'ta düzenlenen Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda rakibinin salona geç kalması nedeniyle hükmen galip ilan edilen güreşçi Akıncan Yıldırım (sağda), rakibinin gelmesiyle teknik komitenin "Güreşir misin?" teklifini kabul etti ve 5-0 mağlup olarak turnuvadan elendi. Sporcuya, örnek davranışından dolayı "en centilmen güreşçi" madalyası verildi. Yıldırım'ın antrenörü İshak Çapaş (solda(, sporcusunu örnek davranışından dolayı tebrik etti.