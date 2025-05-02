Gürkan Aksoy Beşiktaş Başkanlığı İçin Adaylığını Açıkladı

Beşiktaş Kulübü'nün 11 Mayıs'ta yapılacak olağan genel kurulunda başkanlığa adaylığını açıklayan Gürkan Aksoy, siyah-beyazlı kulübün 25 yıllık kötü sürecine son vermek için yönetime talip olduklarını duyurdu.

Taraftarın Desteğiyle Değişim Başlayacak

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Aksoy, “Bu süreç, 25 senelik kötü yönetimlere isyanın sonucu. Taraftar olarak buna karşı çıkmak adına böyle bir organizasyona girdik. Başaracağımıza inanıyoruz. Bu seçimde başaramazsak, bir sonraki seçim bu kulüp bizim olacak. Taraftar artık bu sisteme 'Dur' denmesi gerektiğine inandı. Bizi de yoldaş kabul ettiler. Beşiktaş'ın delikli lirasının peşine düşmeye geldik.” şeklinde konuştu.

Liyakat Vurgusu

Kulüp yönetimlerinin, paralı başkanlara değil, liyakatli isimlere ihtiyacı olduğunu belirten Aksoy, “25 senedir 'Paralı başkanlar seçelim, Beşiktaş'ı kurtarsın' dedik. Her başkan cebinden bir miktar sıcak para koydu, bu parayla da Beşiktaş'ı döndürdüğünü düşündüler. Şu anda 20 milyar liraya yakın bir borçla karşı karşıyayız. Demek ki bu iş paralı dostların yapabildiği bir iş değilmiş. Akıl ve liyakat lazım. Biz bunu görerek yola çıktık. Bu iş parayla değil akılla olur. Beşiktaş markasının kimsenin cebindeki 1-2 milyon dolara ihtiyacı yok.” değerlendirmesinde bulundu.

Proje Odaklı Bir Yaklaşım

Projelerinden de bahseden Gürkan Aksoy, “Bunlar hayali projeler değil. En önemlisi Beşiktaş malını satarak proje üretmeyecek. Beşiktaş'ın adını kullanarak yapabileceğimiz projeler. Bunların hepsi 6-7 ay içinde Beşiktaş'ın kasasına para sokacak projeler.” dedi.

Yerli Teknik Direktörle İlerleme Planı

Aksoy, mutlaka yerli teknik direktörle çalışacaklarını vurgulayarak, “Yabancı hocayla çalışmayacağız. Bu konuyla ilgili üç yerli alternatif hocamız var. Hatta bir tanesine ciddi bir talep de var. Mevcutta çok sıkıntılı oyuncumuz bulunuyor. Bunlardan kurtulduktan sonra hocaların istediği takımların maddi açıdan kurulup kurulamayacağını görmek lazım. Savaşan, mücadele eden, mayısları görebilecek bir takım oluşturacağız ama hayal transferimiz olmayacak. Duymak istediklerimizle gerçekler farklı.” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Kulübünün 11 Mayıs'ta yapılacak olağan genel kurulunda başkanlığa adaylığını açıklayan Gürkan Aksoy (sağ 2), basın mensuplarıyla kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.

Beşiktaş Kulübünün 11 Mayıs'ta yapılacak olağan genel kurulunda başkanlığa adaylığını açıklayan Gürkan Aksoy (sağ 2), basın mensuplarıyla kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.