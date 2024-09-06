Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Hakan Akkaya'dan Bronz Madalya Başarısı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Hakan Akkaya, tekerlekli sandalye eskrimde bronz madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 20:27
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 20:27
Hakan Akkaya'dan Bronz Madalya Başarısı

Hakan Akkaya'dan Tarihi Başarı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda, milli sporcu Hakan Akkaya, tekerlekli sandalye eskrim dalında büyük bir başarıya imza attı. Erkekler epe A kategorisinde mücadele eden Akkaya, gösterdiği üstün performansla bronz madalya kazandı.

Paralimpik Oyunları ve Eskrim Dalında Jüri Kararları

Uzun yıllar süren azim ve gayretin ardından Akkaya, bu önemli organizasyonda elde ettiği madalya ile Türkiye'yi uluslararası arenada bir kez daha gururlandırdı. Tekerlekli sandalye eskrimindeki başarılarıyla dikkat çeken Akkaya'nın bu başarısı, genç sporculara da ilham kaynağı oldu.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları, tüm dünyadan sporcuları bir araya getirerek engelleri aşmanın ve sporun birleştirici gücünün önemini vurguluyor.

İLGİLİ HABERLER

YKS 2024 Ek Tercih İşlemleri Başladı: Süreç Nasıl İşleyecek ve Ücret Ne Kadar?

MEB'ten KPSS'li KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı az önce geldi: İşte başvuru detayları

2024 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Revize Edildi! Emeklilere Ne Kadar Zam Yapılacak? İşte Detaylar

7 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları!! Aşk, iş, para ve sağlık falı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Peugeot Eylül Ayına Özel Faizsiz Kredi Kampanyası ile Bayilere Koşturdu: 300 Bin TL'ye 0 Faizsiz Kredi İmkanı

Prof. Dr. Naci Görür '7.4 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Deyip 3 İlin İsmini Verdi

Sosyal yardım alanlara müjde! Destek ödemelerindeki OVP artışı belli oldu: İşte zamlı 65 yaş maaşı, evde bakım maaşı, engelli maaşları...

O isim asgari ücrete yapılacak dikkat çeken rakamı açıkladı: Asgari ücretli saç baş yoldu!

iPhone 16 Lansman Tarihi Açıklandı! Yeni iPhone 16 Serisinin Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

YKS 2024 Ek Tercih İşlemleri Başladı: Süreç Nasıl İşleyecek ve Ücret Ne Kadar?

7 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları!! Aşk, iş, para ve sağlık falı

Duyan döviz bürosuna koştu! Doların 42 TL olacağı tarih açıklandı

2024 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Revize Edildi! Emeklilere Ne Kadar Zam Yapılacak? İşte Detaylar

İŞKUR Bilişim Personeli Alımı İlanı Yayımlandı! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları ve Kontenjanlar Belli Oldu

MEB'ten KPSS'li KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı az önce geldi: İşte başvuru detayları

Tiryakiler zamlara yetişemiyor! Sigara fiyatlarına yeni zam! Bir sigara grubuna daha zam geldi