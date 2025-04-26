Hakan Bilal Kutlualp, Fenerbahçe Başkan Adaylığını Açıkladı ve Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı Yaptı

Hakan Bilal Kutlualp, Fenerbahçe Başkan Adaylığı İçin Sadece Güven Oyu İstedi

Eski Fenerbahçe yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu’nda yaptığı açıklamada başkan adaylığını duyurdu ve olağanüstü genel kurul çağrısında bulundu. Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde konuşan Kutlualp, mevcut başkan ve yönetiminin, güven oyu arayışını destekleyip desteklemeyeceğini sordu.

''Demokrasi İçin Güven Oyu''

Kutlualp, geçmişte başkanın sık sık aday çıkmaması nedeniyle şikayetçi olduğuna değinerek, “Demokrasilerde sistem tıkandığı zaman güven oyuna gidilir. Eğer mevcut başkan ve yönetim bu konuda aynı düşüncedeyse, güven oyuna ve olağanüstü genel kurula gidin. 'Aday yok.' diyordunuz, ben adayım” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’nin Şampiyonluk Durumu Üzerine Çarpıcı Değerlendirmeler

Yönetimsel değişikliğin önemini vurgulayan Kutlualp, Fenerbahçe'nin son 7 yıldaki başarısızlıklarına rağmen camianın sevgisinin azalmayacağını belirtti. “Rakibimizle aramızdaki şampiyonluk farkı maalesef 6’ya çıkma tehlikesi var” diyen Kutlualp, rakibin beşinci yıldızı takması durumunun camia üzerindeki etkisini ele aldı.

Büyüyen ve Dinamik Bir Fenerbahçe

Fenerbahçe’nin büyüyen ve dinamik yapısına dikkat çeken Kutlualp, tüzükte değişiklikler yapılması gerektiğini ifade etti. “Başkanlık süresini 2 dönemle sınırlayalım. Eğer bir başkan ilk döneminde şampiyon olamazsa veya Avrupa'da finale çıkamazsa otomatik olarak aday olamama maddesi devreye girmeli” şeklinde önerilerde bulundu.

Kutlualp, “Kimsenin iyi niyetinden şüphemiz yok ama sonuçlar maalesef böyle olmuyor” diyerek sözlerini tamamladı.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesislerinde başladı. Eski Fenerbahçe yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp, toplantıda konuşma yaptı.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesislerinde başladı. Eski Fenerbahçe yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp, toplantıda konuşma yaptı.