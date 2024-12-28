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Hakan Çalhanoğlu, Penaltı ile 3-0'lık Galibiyete Katkı Sağladı

Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun penaltı golüyle Cagliari'yi 3-0 yendi ve ligdeki puanını 40'a çıkardı.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 22:47
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 22:47
Hakan Çalhanoğlu, Penaltı ile 3-0'lık Galibiyete Katkı Sağladı

Inter, Cagliari'yi 3-0 Mağlup Ederek Yükselişini Sürdürdü

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Inter, deplasmanda Cagliari'yi 3-0 mağlup etti. Bu önemli karşılaşmada milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, penaltıdan kaydettiği golle takıma katkıda bulundu.

Maçın Golleri

Ligin 18. haftasında oynanan karşılaşmada, Inter'in gollerini 53. dakikada Alessandro Bastoni, 71. dakikada Lautaro Martinez ve 78. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu attı.

Hakan Çalhanoğlu'nun Performansı

Inter, bu sezon 17 maçta 40 puan toplarken, ligde 13 maçta görev yapan Hakan, 4 gol ve 2 asist kaydetti. Ayrıca, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 5 maçta 2 gol attığı bilgisi dikkat çekiyor.

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