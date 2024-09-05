Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı Yeni Sezon İçin Güçleniyor

Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı Yenilenen Kadrosuyla Lige Hazır

Hakkarigücü, yeni sezon çalışmalarını 9 transferle güçlendirerek iddialı bir şekilde sürdürüyor. Takım, Teknik Sorumlu Cemile Timur öncülüğünde 2023-2024 sezonuna umut dolu bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Transfer Rüzgarı

Hakkari ekibi, 5'i Afrikalı olmak üzere toplam 9 oyuncu ile kadrosunu zenginleştirdi. Geçtiğimiz yıllarda elde ettiği başarılı performansı sürdürmek isteyen takım, 8 yabancı futbolcusundan sadece birini kadroda tutarken, gerekli takviyeleri de yapmaya devam ediyor.

Yenidoğan transferler arasında yer alan Hilal Subay (ALG), Sevgi Sevin Ergen (Trabzonspor), Meryem Küçükbirinci (Trabzonspor) ve Güzide Alçu (Amed Sportif Faaliyetler) gibi oyuncular, takıma önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Cemile Timur'un Açıklamaları

Timur, yaptığı açıklamada, "Bu sezon için 5 yabancı ve 4 Türk futbolcu transfer ettik. Ligdeki takımların kalitesinin yüksek olduğunu göz önünde bulundurarak, takımımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Sayın Valimizin destekleri ile bu zorluğun üstesinden gelmeye çalışıyoruz," dedi.

Yeni Transferlerden Beklentiler

Takıma katılan Ganalı Elizabeth Owusuaa, "Hakkari'de olmak çok güzel. Amacımız ligde şampiyonluk için mücadele etmek," şeklinde konuştu. Zambiyalı Martha Tembo ise buranın kariyeri için iyi bir fırsat olduğunu belirtti.

Botsvanalı Lone Gaofetoge de, Hakkarigücü'nde mücadele etmenin kariyer açısından değerli bir deneyim olacağını vurguladı.

Sezona Hazırlık ve Hedefler

Hakkarigücü, 8 Eylül'de Fatih Vatanspor ile sahasında oynayacağı maçta iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Takım, Merzan Futbol Sahası'nda yaptığı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Sorumlu Cemile Timur, "Bu takım boş bir takım değil ve Hakkarigücü, bu ligde yine kendinden söz ettirecektir," diyerek iddialı bir mesaj verdi.

Turkcell Kadın Futbol Ligi ekiplerinden Hakkarigücü, 5'i Afrikalı 9 oyuncu transfer ederek güçlendirdiği kadrosuyla sezona iddialı hazırlanıyor. Kente gelen yeni transferler, Merzan Futbol Sahası'nda sezon hazırlıklarını sürdüren takım arkadaşlarıyla çalışmalara başladı.

Turkcell Kadın Futbol Ligi ekiplerinden Hakkarigücü, 5'i Afrikalı 9 oyuncu transfer ederek güçlendirdiği kadrosuyla sezona iddialı hazırlanıyor. Kente gelen yeni transferler, Merzan Futbol Sahası'nda sezon hazırlıklarını sürdüren takım arkadaşlarıyla çalışmalara başladı.

Turkcell Kadın Futbol Ligi ekiplerinden Hakkarigücü, 5'i Afrikalı 9 oyuncu transfer ederek güçlendirdiği kadrosuyla sezona iddialı hazırlanıyor. Kente gelen yeni transferler, Merzan Futbol Sahası'nda sezon hazırlıklarını sürdüren takım arkadaşlarıyla çalışmalara başladı.

Turkcell Kadın Futbol Ligi ekiplerinden Hakkarigücü, 5'i Afrikalı 9 oyuncu transfer ederek güçlendirdiği kadrosuyla sezona iddialı hazırlanıyor. Kente gelen yeni transferler, Merzan Futbol Sahası'nda sezon hazırlıklarını sürdüren takım arkadaşlarıyla çalışmalara başladı.

Turkcell Kadın Futbol Ligi ekiplerinden Hakkarigücü, 5'i Afrikalı 9 oyuncu transfer ederek güçlendirdiği kadrosuyla sezona iddialı hazırlanıyor. Kente gelen yeni transferler, Merzan Futbol Sahası'nda sezon hazırlıklarını sürdüren takım arkadaşlarıyla çalışmalara başladı.

Turkcell Kadın Futbol Ligi ekiplerinden Hakkarigücü, 5'i Afrikalı 9 oyuncu transfer ederek güçlendirdiği kadrosuyla sezona iddialı hazırlanıyor. Kente gelen yeni transferler, Merzan Futbol Sahası'nda sezon hazırlıklarını sürdüren takım arkadaşlarıyla çalışmalara başladı.

Turkcell Kadın Futbol Ligi ekiplerinden Hakkarigücü, 5'i Afrikalı 9 oyuncu transfer ederek güçlendirdiği kadrosuyla sezona iddialı hazırlanıyor. Kente gelen yeni transferler, Merzan Futbol Sahası'nda sezon hazırlıklarını sürdüren takım arkadaşlarıyla çalışmalara başladı.

Turkcell Kadın Futbol Ligi ekiplerinden Hakkarigücü, 5'i Afrikalı 9 oyuncu transfer ederek güçlendirdiği kadrosuyla sezona iddialı hazırlanıyor. Kente gelen yeni transferler, Merzan Futbol Sahası'nda sezon hazırlıklarını sürdüren takım arkadaşlarıyla çalışmalara başladı.

Turkcell Kadın Futbol Ligi ekiplerinden Hakkarigücü, 5'i Afrikalı 9 oyuncu transfer ederek güçlendirdiği kadrosuyla sezona iddialı hazırlanıyor. Kente gelen yeni transferler, Merzan Futbol Sahası'nda sezon hazırlıklarını sürdüren takım arkadaşlarıyla çalışmalara başladı.

Turkcell Kadın Futbol Ligi ekiplerinden Hakkarigücü, 5'i Afrikalı 9 oyuncu transfer ederek güçlendirdiği kadrosuyla sezona iddialı hazırlanıyor. Kente gelen yeni transferler, Merzan Futbol Sahası'nda sezon hazırlıklarını sürdüren takım arkadaşlarıyla çalışmalara başladı.

Turkcell Kadın Futbol Ligi ekiplerinden Hakkarigücü, 5'i Afrikalı 9 oyuncu transfer ederek güçlendirdiği kadrosuyla sezona iddialı hazırlanıyor. Kente gelen yeni transferler, Merzan Futbol Sahası'nda sezon hazırlıklarını sürdüren takım arkadaşlarıyla çalışmalara başladı.

Turkcell Kadın Futbol Ligi ekiplerinden Hakkarigücü, 5'i Afrikalı 9 oyuncu transfer ederek güçlendirdiği kadrosuyla sezona iddialı hazırlanıyor. Kente gelen yeni transferler, Merzan Futbol Sahası'nda sezon hazırlıklarını sürdüren takım arkadaşlarıyla çalışmalara başladı.

Turkcell Kadın Futbol Ligi ekiplerinden Hakkarigücü, 5'i Afrikalı 9 oyuncu transfer ederek güçlendirdiği kadrosuyla sezona iddialı hazırlanıyor. Kente gelen yeni transferler, Merzan Futbol Sahası'nda sezon hazırlıklarını sürdüren takım arkadaşlarıyla çalışmalara başladı.