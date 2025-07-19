Haliç'te Kürek Sporuna Artan İlgi

Dünyanın en eski spor dallarından biri olan kürek, son dönemlerde özellikle Haliç'te büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Balat Kürek ve Kano Spor Kulübü Kurucusu Can Horlu, antrenörler Aysun Işık Horlu ve Orhan Gözcü ile sporcusu Ali Ömer Yılmaz, AA muhabirine yaptıkları açıklamalarda, bu sporun önemi ve Haliç’teki yükselen ilgiyi değerlendirdi.

Küreğe Başlangıç Hikayesi

Can Horlu, 2004 yılında bir beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle kürek sporuna adım attığını belirtti. Horlu, "Hocam 'Küreğe başlamak ister misin?' diye sordu. O an güreşle ilgilendim ve kayıkhaneye gittikten sonra yanlış anladığımı gördüm. İlk adımımı Galatasaray Spor Kulübünde attım. Hobi olarak başladığım bu spor zamanla bir tutkuya dönüştü" dedi.

Haliç’in İdeal Yapısı

Haliç’in durgun suyu ve merkezi konumunun kürek için ideal olduğunu vurgulayan Horlu, "Haliç, hem ulaşılabilir hem de İstanbul’un eşsiz manzarası eşliğinde spor yapma imkanı sunuyor. Küreğin popülaritesi her geçen gün artıyor" diye belirtti.

Kürek Sporunun Faydaları

Horlu, küreğin fiziksel ve mental faydalarına da dikkat çekerek, "Kardiyovasküler dayanıklılık sağlıyor, duruş bozukluklarını düzeltiyor. Benim için kürek, hayatımın anlamı. Denizde veya iskelede olmadığım zaman kendimi eksik hissediyorum. Hatta eşimle bu sporda tanıştım" şeklinde konuştu.

Kürek Keyfi ve Psikolojik Faydaları

Antrenör Aysun Işık Horlu, küreğin pandemi sonrası dönemde daha da öne çıktığını belirterek, "Haliç’in büyüsü eşliğinde spor yapmak ayrı bir keyif. Semtleri suyun üzerinden izlemek, açık havada olmak ruha iyi geliyor. Doktorların da tavsiye etmesi gereken bir spor" dedi.

Antrenör Orhan Gözcü ise küreğin zihinsel rahatlama sağladığını ifade etti: "Kürek çekerken tüm dertler unutuluyor. Disiplinli çalışıldığında herkesin başarabileceği bir spor."

Kürek sporcusu Ali Ömer Yılmaz ise spora ilk başladığında korktuğunu, ancak zamanla keyif aldığını belirterek, "O gün ayakkabılarım çok ıslanmıştı. Kürek zaten dinginlik sporu. Benim tavsiyem sakin kalmaları, kendilerini denizin akışına bırakmaları" dedi.

Dünyanın en eski spor dallarından biri olan küreğe olan ilgi her geçen gün artıyor. Bu spora ilgi duyanlar Balat Kürek ve Kano Spor Kulübü'nde buluşup sabah saatlerinde Haliç sahilinden denize açılıyor.

Dünyanın en eski spor dallarından biri olan küreğe olan ilgi her geçen gün artıyor. Bu spora ilgi duyanlar Balat Kürek ve Kano Spor Kulübü'nde buluşup sabah saatlerinde Haliç sahilinden denize açılıyor.