Halil Umut Meler'e yaptığı saldırı sonrası Faruk Koca gözaltına alındı

Trendyol Süper Lig 15. haftasında mücadeleler yaşanırken MKE Ankaragücü ve Çaykur Rizespor maçının 1-1 bitmesi sonrasında yaşanan korkunç olay sonrası karar açıklandı. Halil Umut Meler'e yaptığı saldırı sonrasında Faruk Koca'nın gözaltına alındığı belirtildi.

Halil Umut Meler'e yaptığı saldırı sonrası Faruk Koca gözaltına alındı
Yayın Tarihi:

Eryaman Stadı'nda maçın son düdüğü sonrasında sahaya giren Faruk Koca, orta hakem Meler'e yumruk atarak darbe sonrasında yere düşmesiyle güvenlik güçleri ayırmak için sahaya girdi. Meler tekmeleri saldırıya uğrarken yaşanan olay sonrasına Hakem Meler acil hastaneye kaldırıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Faruk Koca hakkında yeni gelişmeleri yayınlarken Bakan Koca ise paylaşımda bulunarak son durumu yayınladı. Hakem Meler'e dair yapılan saldırı üzerine Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca emniyet tarafından gözaltına alınarak sağlık açısından ise tedavi görüldüğü belirtildi. Hakeme saldırıda bulunan K.Ç ve Ş. Y. Ş adlı şahıslar Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığın kararıyla gözaltına alındı.

BAKAN TUNÇ SORGULAMA SONRASI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler'e yönelik saldırı karşısında sorumluluğun oluşmasıyla hakkında adli soruşturma başlatılacağı belirtildi. Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşım üzerine karşılaşmanın bitmesiyle maçın hakemi Meler'e dair yapılan saldırıyla sorumluluğu bulunurken işlem hakkında adli soruşturma başlatıldığı bilgisi verildi.

BAKAN ALİ YERLİKAYA'DAN SALDIRIYA YANIT

Ankaragücü başkanı

Öne Çıkanlar
Dağılmayan köftenin sırrı burada! Top top bırakan tüyo Dağılmayan köftenin sırrı burada! Top top bırakan tüyo
Topuklarınıza limon sürüp uyuyun: Mucizeye tanık olacaksınız Topuklarınıza limon sürüp uyuyun: Mucizeye tanık olacaksınız
Gençler, çocuklar, yaşlılar bol bol tüketsin! Beyni canavara çeviriyor Gençler, çocuklar, yaşlılar bol bol tüketsin! Beyni canavara çeviriyor
Çok Okunanlar
Futbolda olaylı gece! Halil Umut Meler'e tekme tokat saldırdı Futbolda olaylı gece! Halil Umut Meler'e tekme tokat saldırdı Arda Turan, Eyüpspor'u zirveye taşıdı Arda Turan, Eyüpspor'u zirveye taşıdı Yıldız isme derbi esnasında tehdit mesajları yağdı Yıldız isme derbi esnasında tehdit mesajları yağdı Bakanlık Ender Saraç haberleri sonrası düğmeye bastı! Bakanlık Ender Saraç haberleri sonrası düğmeye bastı! Fenerbahçe, Rade Krunic ile imzaları atmaya hazırlanıyor Fenerbahçe, Rade Krunic ile imzaları atmaya hazırlanıyor