Halil Umut Meler'e yaptığı saldırı sonrası Faruk Koca gözaltına alındı

Eryaman Stadı'nda maçın son düdüğü sonrasında sahaya giren Faruk Koca, orta hakem Meler'e yumruk atarak darbe sonrasında yere düşmesiyle güvenlik güçleri ayırmak için sahaya girdi. Meler tekmeleri saldırıya uğrarken yaşanan olay sonrasına Hakem Meler acil hastaneye kaldırıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Faruk Koca hakkında yeni gelişmeleri yayınlarken Bakan Koca ise paylaşımda bulunarak son durumu yayınladı. Hakem Meler'e dair yapılan saldırı üzerine Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca emniyet tarafından gözaltına alınarak sağlık açısından ise tedavi görüldüğü belirtildi. Hakeme saldırıda bulunan K.Ç ve Ş. Y. Ş adlı şahıslar Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığın kararıyla gözaltına alındı.

BAKAN TUNÇ SORGULAMA SONRASI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler'e yönelik saldırı karşısında sorumluluğun oluşmasıyla hakkında adli soruşturma başlatılacağı belirtildi. Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşım üzerine karşılaşmanın bitmesiyle maçın hakemi Meler'e dair yapılan saldırıyla sorumluluğu bulunurken işlem hakkında adli soruşturma başlatıldığı bilgisi verildi.

BAKAN ALİ YERLİKAYA'DAN SALDIRIYA YANIT



