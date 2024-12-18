Halil Umut Meler, Körfez Ulusları Kupası'nda Görev Almaya Hazırlanıyor

Halil Umut Meler, Körfez Ulusları Kupası'nda Düdük Çalacak

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, 21 Aralık-3 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek olan Körfez Ulusları Kupası'nda görev alacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Meler, yardımcı hakemleri Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan ile birlikte bu önemli organizasyonda yer alacak.

Körfez Ulusları Kupası Hakkında

Bu yıl 26. kez gerçekleştirilecek ve Kuveyt'in ev sahipliği yapacağı Körfez Ulusları Kupası, 1968 yılından bu yana düzenlenmektedir. Organizasyona, Orta Doğu ve Arap yarımadası ülkelerinin milli takımları katılacaktır.