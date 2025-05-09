Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali Öncesi Basın Toplantısı Düzenledi

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Polonya'daki CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali öncesi basınla bir araya geldi. Ankara'daki bir otelde gerçekleştirilen toplantıya başantrenör Radostin Stoychev, oyuncular Micah Ma'a, Volkan Döne, Tuna Uzunkol ve Yiğit Hamza Aslan katıldı.

Stoychev: "Dörtlü Finalde Olmak Büyük Bir Onur"

Takımda bulunduğu için mutlu olduğunu dile getiren Stoychev, "Benim için 9. defa CEV Şampiyonlar Ligi'nde dörtlü final oynayacak olmak büyük bir onur. Teknik ekibin, kulübün, oyuncuların ve eski koçun büyük emeği var. Ben de final kısmında katkı sağlamaktan onur duyuyorum. 9. kez olmasına rağmen her zaman ilk sefermiş gibi heyecanlı ve tutkulu bir şekilde gidiyorum." ifadelerini kullandı.

Hazırlık Süreci ve Motivasyon

Göreve başladığında nasıl bir ekip bulduğu hakkında konuşan Stoychev, "Buraya geleli 3 hafta oldu, potansiyeli yüksek bir ekibiz. Geldiğimde maalesef 5 oyuncumuz sakattı. Eksik bir şekilde hazırlanmamız gerekti. Bir ayımız daha olsaydı bu takımın potansiyel seviyesine gelebilirdik. Ama ne olursa olsun biz savaşmaya hazır gidiyoruz. Hiç kimseden ve takımdan korkumuz olmadan mücadele edeceğiz." şeklinde yanıt verdi.

Rakipler ve Mücadele

Finaldeki rakipleri hakkında Stoychev, "CEV Şampiyonlar Ligi farklı bir seviye. Yüksek bir motivasyonla gidiyoruz. Aynı şekilde Perugia o motivasyona sahip çünkü İtalya Şampiyonasını kaybettiler. Ancak sporun güzel ve ilginç olan kısmı son sayıya kadar neler olacağını göremiyorum. Perugia favori olarak gözükebilir ama biz mücadeleye hazırız. Polonya takımları da iyi seviyede tecrübeli oyunculara sahip." dedi.

Oyuncuların Değerlendirmeleri

Başantrenörün söylediklerine katıldığını belirten Ma'a, "Koç iyi noktalara değindi. Maç içerisinde ne olacağını görmemiz mümkün değil. Burada oturduğum yerden bir şeyler söylemek zor. 3 takımda iyi oyunculara sahip. Tüm takım birbirini tanıyor ve her takım kendi oyun tarzına sahip. Rakiplerimiz kendilerine güveniyorlar. Eminim ki bizim için büyük bir mücadele olacak. Elimizden geldiğince hazırlanmaya devam ediyoruz. Perugia'ya karşı daha önce grup maçı oynadık. Nasıl oynadıklarını biliyoruz. Onlar da bizim nasıl oynadığımızı biliyor." şeklinde konuştu.

Daha önce karşılaştıkları ve mağlup ettikleri Perugia'nın bu karşılaşmaya daha konsantre çıkacağını vurgulayan Volkan, "Onları yenebileceğimizi önceki maçta gösterdik. Aynı şekilde mücadele edeceğiz. Ülkemiz için de daha önce kıl payı kaybettiğimiz kupayı kazanmak istiyoruz." dedi.

Genç oyuncular Tuna Uzunkol ve Yiğit Hamza Aslan da maça iyi hazırlandıklarını ve kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Polonya'daki CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali öncesi basınla bir araya geldi. Ankara'daki bir otelde gerçekleştirilen toplantıya başantrenör Radostin Stoychev (ortada) oyuncular Micah Ma'a (solda) Volkan Döne, (sağda) Tuna Uzunkol (sol 2) ve Yiğit Hamza Aslan (sağ 2) katıldı.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Polonya'daki CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali öncesi basınla bir araya geldi. Ankara'daki bir otelde gerçekleştirilen toplantıya başantrenör Radostin Stoychev (ortada) oyuncular Micah Ma'a (solda) Volkan Döne, (sağda) Tuna Uzunkol (sol 2) ve Yiğit Hamza Aslan (sağ 2) katıldı.