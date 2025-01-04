Halkbank, Rams Global Cizre Belediyespor'u 3-0 Geçti: Efeler Ligi 14. Hafta Sonuçları

Halkbank Açık Fark ile Kazandı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 14. haftasında Halkbank, evinde Rams Global Cizre Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Maç, Halkbank'ın rakibini 3-0 mağlup etmesiyle sonlandı.

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Bu zorlu geçen karşılaşmada Halkbank, sergilediği üstün performansla rakibini alt etmeyi başardı. Taraftarlarının önünde oynadığı maçta, takımının galibiyetinde önemli rol oynayan oyuncular öne çıktı.

Halkbank’ın bu galibiyetle ligdeki seyri daha da güçlendi. Rams Global Cizre Belediyespor ise mağlup oldu ve ligdeki konumunu gözden geçirmek zorunda kaldı.