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Halkbank'ta Kaliteli Oyun ve Mükemmel Atmosfer: Igor Kolakovic Açıklıyor

Halkbank Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Igor Kolakovic, takımın kaliteli oyunu ve atmosferi üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 11:39
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 11:44
Halkbank'ta Kaliteli Oyun ve Mükemmel Atmosfer: Igor Kolakovic Açıklıyor

Halkbank'ta Kaliteli Oyun ve Mükemmel Atmosfer

Halkbank Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Igor Kolakovic, oyuncuların özverili çalışmaları sayesinde takım içindeki kaliteli oyunun ve mükemmel atmosferin temelini oluşturmayı başardıklarını ifade etti.

Kolakovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk devrenin son bölümünün Halkbank için heyecan verici geçtiğini belirtti. Sezon başında birçok sakatlık sorunlarıyla mücadele ettiklerini vurgulayan Kolakovic, maçlarda pes etmeyip sonuna kadar mücadele ederek kalitelerini gösterdiklerini dile getirdi.

Oyuna heyecan katarak voleybola katkı sağladıklarına inandığını aktaran Kolakovic, "Heyecanlı geçen mücadelelerin sonunda galibiyetler elde ettik. Oyuncuların özverili çalışmaları sayesinde takım içinde kaliteli oyunun ve mükemmel atmosferin temelini oluşturmayı başardığımızı düşünüyorum," şeklinde konuştu.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde Devler Arenası Mücadelesi

Kolakovic, CEV Şampiyonlar Liginde gruptan çıkma mücadelesinin sürdüğünü hatırlattı. "Devler arenasında mücadele ediyoruz." diyen Kolakovic, Şampiyonlar Ligi'nde seyircileri önünde Saint-Nazaire VB Atlantique'e karşı beklenmedik bir yenilgi aldıklarını ancak yine de bir sonraki tura çıkma şanslarının bulunduğunu vurguladı.

Sözlerine devam eden Kolakovic, "Sezonun ikinci bölümünde birçok rakip takım güçlendiği için çok daha zor işler bekliyorum. Çalışmaya, mücadeleye devam edeceğiz ve önemli zaferler kazanacağız. CEV Şampiyonlar Ligi'nde Saint-Nazaire VB Atlantique maçının rövanşında Fransa'da galip gelebiliriz. Böylece bir sonraki turu kazanma şansımız hala var. Önümüzdeki tüm maçlarda elimizden gelenin en iyisini yapacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

Halkbank, SMS Grup Efeler Ligi'nde ilk devreyi 10 galibiyet ve 2 yenilgiyle 28 puan toplayarak Ziraat Bankkart'ın ardından ikinci sırada bitirmiştir.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Igor Kolakovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada ilk...

Halkbank Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Igor Kolakovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada ilk devrenin son bölümünün Halkbank için heyecan verici geçtiğini anlattı.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Igor Kolakovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada ilk...

Halkbank Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Igor Kolakovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada ilk devrenin son bölümünün Halkbank için heyecan verici geçtiğini anlattı.

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