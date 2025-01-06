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Halkbank Voleybol Takımı, Pasör Caner Çiçekoğlu'nu Kadrosuna Kattı

Halkbank, 2015-2016 sezonundan sonra Caner Çiçekoğlu'nu yeniden transfer etti. Tecrübeli pasör, hedeflerine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 14:55
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 14:55
Halkbank Voleybol Takımı, Pasör Caner Çiçekoğlu'nu Kadrosuna Kattı

Halkbank Voleybol Takımı, Caner Çiçekoğlu'nu Transfer Etti

SMS Grup Efeler Ligi'nin önde gelen takımlarından Halkbank, tecrübeli pasör Caner Çiçekoğlunu kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, Çiçekoğlu, 2015-2016 sezonundan sonra yeniden başkent temsilcisine transfer oldu.

Caner Çiçekoğlu'nun Transfer Memnuniyeti

Son olarak Rams Global Cizre Belediyespor forması giyen Caner, Halkbank'ta yer almaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti. Çiçekoğlu, bu konuda şöyle konuştu: "Halkbank’ın gücünü, kalitesini, felsefesini herkes biliyor. Ben de başarı istiyorum. Bu yıl umarım yarışacağımız üç kulvarda da mutlu sona ulaşırız. Bu hedeflere ulaşma yolunda üzerime düşeni yapacağımdan tüm camiamız emin olsun ama en iyisi sahada konuşmak."

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