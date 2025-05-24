Arda Turan: "Gelecek Sezon Yurt Dışında Olacağım"

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Gelecek Sezon Hakkında Bilgilendirdi

Eyüpspor'un başarılı teknik direktörü Arda Turan, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Onvo Antalyaspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından yaptığı açıklamalarda, gelecek sezon muhtemelen yurt dışında görev alacağını belirtti.

Son Maçına Çıktı

Turan, basın toplantısında oğlu Hamza ile birlikte bulunarak, Eyüpspor'daki görev süresinin sona erdiğini ifade etti. "Kontratım bitiyor. Önümüzde 3-4 seçenek var. 10 gün dinlenip karar vereceğiz. 84 maçı tamamladık," dedi.

“Duygusalım ama çok da gururluyum. Gelecek sezon büyük ihtimalle yurt dışında olacağım. Ülke belli değil. İnşallah hakkımızda hayırlı kararı verebiliriz. Sarılarak ve öpüşerek, çok örnek bir ayrılık yaşıyoruz. Kulübüme çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Teşekkür Mesajları ve Futbol Üzerine Yorumlar

Turan, Eyüpspor'da görev aldıkları süre boyunca çok güzel bir organizasyon yaptıklarını vurgulayarak, başkan Murat Özkaya ve asbaşkan Fatih Kulaksız dahil tüm çalışanlara teşekkür etti. “Başından beri oyunu güzelleştirmeye çalıştık. Hiç hakem konuşmadık. Güzel oyun izlettirdiğimizi düşünüyorum,” dedi.

Antalyaspor Maçı ve Sonrası

Arda Turan, Antalyaspor müsabakasına ilişkin de, karşında çok sevdiği dostu Emre Belözoğlu olduğunu belirtti. “İki takım için de prestij maçıydı. 6. olursak mutlu olacağımız bir gündü. Oyuncularıma futbola verdikleri saygı ve değer için teşekkür ediyorum. Sezon bizim için bitti,” şeklinde konuştu.

Turan, gelecek sezon pro lisans sahibi olarak teknik direktörlük yapacağını da sözlerine ekledi.

ikas Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Onvo Antlayaspor'u 2-1 mağlup ettikleri müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

ikas Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Onvo Antlayaspor'u 2-1 mağlup ettikleri müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.