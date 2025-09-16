Mersin Spor Kulübü Kadrosunu Tanıttı: Hedef Dörtlü Final ve Avrupa

Mersin Spor Kulübü kadrosunu tanıttı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig ekibi Mersin Spor Kulübü (MSK), yeni sezon öncesi kadrosunu düzenlenen törenle kamuoyuna sundu. Tanıtım toplantısı Servet Tazegül Spor Salonu'nda gerçekleştirildi; etkinlikte teknik kadro ve kulüp yöneticileri de yer aldı.

Kadroda kalanlar ve yeni transferler

Geçen sezondan sözleşmeleri uzatılan oyuncular arasında Pako Cruz, Gabriel Olaseni, Justin Cobbs, Kartal Özmızrak, Deniz Kılıçlı, Anıl Alyanak bulunuyor. Kadroya yeni katılan isimler ise Ergi Tırpancı, Hakan Sayılı, Leon Harun Apaydın, Ronald March, Ben Bentil, Jack White, Anthony Cowan Jr. ve Kuzey Livaneli olarak açıklandı.

Başkan Üstündağ: İstikrar ve hedef vurgusu

Kulüp başkanı Berkay Üstündağ, konuşmasında Türkiye'de basketbolun ivme kazandığını belirterek geçen sezondaki performanslarını değerlendirdi. Üstündağ, "Yakaladığımız istikrar, yönetim kurulumuzun azmi, takımızın özverisi ve staff (kadro) ekibin çalışmasıyla beraber çok güzel yerlere geleceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Başantrenör Can Sevim: "Başarı çıtasını en yukarılara taşıma amacındayız"

Başantrenör Can Sevim, takımın başında bulunduğu 3 yılda her sezon üzerine koyarak ilerlediklerini söyledi. Sevim, hedeflerini ve beklentilerini şu sözlerle özetledi: "Hedeflerimiz her geçen yıl üstüne koyarak daha iyisini yapmak üzerine kuruldu. Yönetimimizle ilk günden bu yana çok uyumlu çalışıyoruz. Onların da desteğiyle hedefimiz, Avrupa'da gideceğimiz noktaya kadar gitmek, Türkiye liginde başardıklarımızı tekrarlayarak Avrupa'da kalmayı garantilemek ve yolun sonunda da umarım burada final oynayan bir takımı yaratmak. 2-3 yıllık süreç içerisinde dörtlü final görmek istiyoruz. Başarı çıtasını en yukarılara taşıma amacındayız."

Kaptanların mesajı: Şehir ve taraftar desteği önemli

Takım kaptanı Pako Cruz, geçen sezonki başarıda kulüp yönetimi ve taraftarın büyük katkısı olduğunu vurgulayarak, "Bu sezon bizden bir beklenti var. Bunu karşılamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Geçen sene olduğu gibi bütün şehrin ve taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var." dedi. İkinci kaptan Kartal Özmızrak ise geçen sene yakaladıkları başarıyı bu sezon daha da ileri taşıyacaklarını belirtti.

