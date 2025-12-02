Osimhen, Onuachu ve Ndidi Nijerya'nın AFCON 2025 Geniş Kadrosunda

Victor Osimhen, Paul Onuachu ve Wilfred Ndidi, 21 Aralık 2025-18 Ocak 2026 tarihleri arasındaki AFCON 2025 için Nijerya'nın geniş kadrosuna alındı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 19:21
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 19:21
21 Aralık 2025 - 18 Ocak 2026 tarihleri arasında Fas'ta düzenlenecek 2025 Afrika Uluslar Kupası öncesi Nijerya, aday kadrosunu açıkladı. Victor Osimhen, Paul Onuachu ve Wilfred Ndidi başta olmak üzere birçok futbolcu geniş kadroda yer aldı.

Geniş kadro

Kaleciler

Maduka Okoye, Amas Obasogie, Francis Uzoho, Ebenezer Harcourt, Stanley Nwabali, Adebayo Adeleye

Defans

Felix Agu, Zaidu Sanusi, William Troost-Ekong, Ajayi Oluwasemilogo, Bright Osayi-Samuel, Bruno Onyemaechi, Chidozie Awaziem, Calvin Bassey, Ola Aina, Igoh Ogbu, Ryan Alebiosu, Adeleke Adekunle, Emmanuel Michael

Orta saha

Wilfred Ndidi, Frank Onyeka, Alhassan Yusuf, Alex Iwobi, Fisayo Dele-Bashiru, Raphael Onyedika, Christantus Uche, Ebenezer Akinsanmiro, Tochukwu Nnadi, Usman Muhammed, Peter Agba, Tom Dele-Bashiru

Forvet

Ademola Lookman, Victor Osimhen, Tolu Arokodare, Samuel Chukwueze, Moses Simon, Adams Akor, Chidera Ejuke, Olakunle Olusegun, Sadıq Umar, Kelechi Iheanacho, Taiwo Awoniyi, Victor Boniface, Paul Onuachu, Terem Moffi, Nathan Tella, Cyriel Dessers, Abdulrrasheed Shehu, Rafiu Durosinmi, Ekeson Okorie, Chisom Orji, Philip Otele, Ikwuemesi Chukwubuikem, Salim Fago

