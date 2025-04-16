Hamdi Yıldırım 22 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası Samsun'da Başladı

Hamdi Yıldırım 22 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası Samsun'da

Türkiye Boks Federasyonu tarafından Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Hamdi Yıldırım 22 Yaş Altı, Genç ve Yıldız Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası, spor tutkunlarını bir araya getiriyor. Şampiyonaya 58 ilden 738 sporcu katılıyor.

Suat Hekimoğlu'ndan Önemli Açıklamalar

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, Hamdi Yıldırım'ın Türk boksunun çok büyük bir değeri olduğunu belirterek, "Çok güzel anıları var. Ben kendisinin ellerinden öpüyorum. İnşallah kazasız belasız, sporcularımızla beraber tertemiz bir şampiyona istiyoruz." dedi.

Samsun İçin Yeni Spor Organizasyonları

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, bu tür spor organizasyonlarının Samsun'da daha fazla yapılmasını temenni ederek, şampiyonanın kentte düzenlenmesini sağlayan Hekimoğlu'na teşekkür etti.

Hamdi Yıldırım 22 Yaş Altı, Genç ve Yıldız Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası, Samsun'da başladı. Türkiye Boks Federasyonu tarafından Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 58 ilden 738 sporcu katıldı. Şampiyona için açılış seremonisi düzenlendi.

Hamdi Yıldırım 22 Yaş Altı, Genç ve Yıldız Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası, Samsun'da başladı. Türkiye Boks Federasyonu tarafından Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 58 ilden 738 sporcu katıldı. Şampiyona için açılış seremonisi düzenlendi.