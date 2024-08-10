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Hasan Arat'tan Yeni Sezon Açıklamaları

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, yeni sezon hedeflerini ve çalışmalarını anlattı.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 11:30
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 11:46
Hasan Arat'tan Yeni Sezon Açıklamaları

Hasan Arat, Yeni Sezon İçin Güven Duyuyor

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, yeni sezonda takımın şampiyonluk hedeflerine ulaşacağına inandığını vurguladı. Takım ve camia olarak herkese örnek olma amacında olduklarını ifade eden Arat, düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Hedefler ve Hedefe Ulaşma Stratejisi

Hasan Arat, sıkıntılı bir dönemde göreve geldiklerini ve çeşitli zorluklarla karşılaştıklarını belirtti. "Bu zorluklara rağmen iki kupa kazanmamız ve Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmemiz sevindirici. Bu yeni sezona Turkcell Süper Kupa ile başlamış olmamız bize motivasyon sağladı" dedi.

Kadrodaki Eksiklikler ve Takviyeler

Kadrodaki eksikliklerin tamamlanması gerektiğini ifade eden Arat, "14 yabancı hakkımız var ve şu an 14 sporcunun gitmesi gerekiyor. Gidecek oyuncuların kontratlarını ayarladıktan sonra 3 yeni transfer yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Genç Yeteneklere Şans Veriliyor

Arat, altyapıdan gelen genç oyuncuların takıma entegre edileceğini belirtti. "17 yaşındaki futbolcu Mustafa Hekimoğlu, Süper Kupa maçında gol attı. Bu bizim için sürpriz değil. Altyapımızdan 5-6 genç oyuncu A takımda yer alıyor; bu Türkiye'de nadir görülen bir durum." dedi.

Moralli Bir Camiaya Sahipler

Yeni teknik ekip ve oyuncularla motivasyonun yüksek olduğunu dile getiren başkan, "Bu bir maraton ve iniş çıkışlar yaşayacağız. Camiamızın moralinin bozulmaması için herkesin takımın yanında durmasını istiyorum." şeklinde konuştu.

TFF ve Yönetimle İlgili Düşünceler

Hasan Arat, Türkiye Futbol Federasyonu yeni yönetiminin demokratik bir şekilde seçildiğini belirterek, "Demokratik yönetimlere destek vermemiz gerektiğini düşünüyorum. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yönetim tarzını yerinde buluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş Koltuğunda Olmanın Anlamı

"Ben buraya paralı bir başkan olarak gelmedim, Beşiktaş’ın içinden gelen bir sporcu yöneticisiyim. Bu güvene layık olmak için çalışıyoruz." ifadeleriyle sözlerini tamamladı. Arat, Paris'te dünya genelinden spor yöneticileriyle gerçekleştirdiği görüşmeleri ve Beşiktaş’ın temsilini gururla anımsadı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı takip eden Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, AA muhabirinin...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı takip eden Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı takip eden Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, AA muhabirinin...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı takip eden Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

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