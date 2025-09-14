Hatay'da Türkiye Yıldırım Satranç Şampiyonası: Dinçer Taşdöğen şampiyon

Hatay'da düzenlenen Türkiye Yıldırım Satranç Şampiyonası'nda 164 sporcunun katıldığı turnuvada Dinçer Taşdöğen birinci oldu; dereceye girenlere ödüller verildi.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 20:25
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 20:29
Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü katkılarıyla Hatay'da Türkiye Yıldırım Satranç Şampiyonası düzenlendi.

Katılım ve mekan

Turnuva, Antakya Merkez Spor Salonu'nda yapıldı. Şampiyonada toplam 164 sporcu kıyasıya mücadele etti.

Dereceler

Final sonuçlarına göre Dinçer Taşdöğen birinci, Umut Erdem Gündüz ikinci ve Serdar Murat Yıldırım üçüncü oldu.

Ödül töreni

Turnuva sonunda dereceye giren sporculara kupa, madalya ve çeşitli ödüller verildi.

Törene Hatay Gençlik ve Spor Şube Müdürü Bekir Özçelik, Türkiye Satranç Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Melih Çiçek, Türkiye Satranç Federasyonu Temsilcilikler Koordinasyon Kurulu Başkanı Mustafa Eroğlu ve hakemler katıldı.

