Hatayspor, Adana Demirspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Hatayspor, Adana Demirspor Maçı Hazırlıklarını Yoğunlaştırdı

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Murat Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, Erdemli ilçesindeki sahada yapıldı.

Antrenman Detayları

Hatay ekibi, basına kapalı olarak gerçekleştirdiği antrenmanı 1 saat 35 dakika sürdü. Antrenman sırasında, takım dar alan ve taktik çalışmalara odaklandı. Bu hazırlık süreci, oyuncuların uyumunu artırmak ve maça en iyi şekilde hazırlanmak adına büyük önem taşıyor.

Karşılaşma Detayları

Hatayspor, Adana Demirspor ile 17 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da Yeni Adana Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Taraftarların merakla beklediği bu mücadele, iki takım için de büyük bir önem taşıyor.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana futbolculardan Bilal Boutobba da (sol 3) katıldı.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana futbolculardan Bilal Boutobba da (sol 3) katıldı.