Hatayspor, Adana Demirspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarına devam ediyor.

Kulübün yaptığı açıklamaya göre, teknik direktör Murat Şahin yönetimindeki Hatay ekibi, Mersin'in Erdemli ilçesindeki sahada dar alanda pas ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi. Basına kapalı olarak yapılan antrenman, toplamda 1 saat 35 dakika sürdü.

Adana Demirspor ile Hatayspor, 17 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da Yeni Adana Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.