DOLAR
36,12 0,03%
EURO
37,65 -0,3%
ALTIN
3.389,34 -0,69%
BITCOIN
3.462.222,27 1,21%

Hatayspor, Alanyaspor Maçı İçin Hazırlıklarına Devam Ediyor

Atakaş Hatayspor, Alanyaspor ile yapacağı maç için antrenman yaparak hazırlıklarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 15:12
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 15:12
Hatayspor, Alanyaspor Maçı İçin Hazırlıklarına Devam Ediyor

Hatayspor, Alanyaspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 16 Şubat Pazar günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulübün yaptığı açıklamaya göre, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Murat Şahin yönetiminde antrenman gerçekleştiren Hatay ekibi, savunma, orta saha ve hücum olarak gruplara ayrıldı. Antrenman sırasında taktik ve dar alan çalışmaları yapıldığı belirtildi.

İdmanın toplam süresi 1 saat 35 dakika olarak gerçekleşti. Hatayspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep FK, Sivasspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
2
Kocaeli'de Kısa Kulvar Sürat Pateni Federasyon Kupası Heyecanı Başladı
3
Beşiktaş, Trabzonspor Maç Hazırlıklarına Devam Ediyor
4
Hatayspor, Alanyaspor Maçı İçin Hazırlıklarına Devam Ediyor
5
Sivas Belediyesi'nden Sivasspor'a Otopark Desteği
6
Samsunspor, Konyaspor'u Yenerek İlk Yarıdaki Mağlubiyeti Unutmak İstiyor
7
Sipay Bodrum FK, Başakşehir Maçına Hazırlanıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!