Hatayspor, Alanyaspor Maçı İçin Hazırlıklarına Devam Ediyor

Hatayspor, Alanyaspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 16 Şubat Pazar günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulübün yaptığı açıklamaya göre, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Murat Şahin yönetiminde antrenman gerçekleştiren Hatay ekibi, savunma, orta saha ve hücum olarak gruplara ayrıldı. Antrenman sırasında taktik ve dar alan çalışmaları yapıldığı belirtildi.

İdmanın toplam süresi 1 saat 35 dakika olarak gerçekleşti. Hatayspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.