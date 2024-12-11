Hatayspor Göztepe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Hatayspor Göztepe İçin Antrenmanlarına Devam Ediyor
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 15 Aralık Pazar günü Mersin'de Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına aralıksız sürüyor.
Kulübün yaptığı açıklamaya göre, Hatay ekibi antrenmanlarını Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada gerçekleştirdi. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman, yaklaşık 1 saat 25 dakika sürdü.
Futbolcular, bu antrenmanda özellikle taktik çalışmalara yoğunlaştı. Takımın Göztepe karşısında güçlü bir performans sergilemesi bekleniyor.