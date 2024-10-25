Hatayspor Kayserispor Maçına Hazır

Hatayspor Kayserispor Maçına Hazırlanıyor
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Bellona Kayserispor ile oynayacağı maça son hazırlıklarını yaptı. Maç yarın Mersin'de gerçekleştirilecek.
Antrenman Detayları
Bordo-beyazlı ekip, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Macit Özcan Spor Kompleksi'nde antrenman gerçekleştirdi. Antrenman sırasında futbolcular, 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışmaları ile maça hazırlık yaptılar.
Kamp Süreci
Kayserispor ile oynayacakları karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan Hatayspor, hemen ardından kampa girdi.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 10'uncu haftasında yarın Mersin'de konuk edeceği Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı. Antrenmana futbolculardan Rivas (önde) da katıldı.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 10'uncu haftasında yarın Mersin'de konuk edeceği Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı. Antrenmana futbolculardan Rivas (önde) da katıldı.