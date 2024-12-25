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Hatayspor Kulübü Başkanı Levent Mıstıkoğlu İstifa Etti

Hatayspor Kulübü Başkanı Levent Mıstıkoğlu, kulüp menfaatleri doğrultusunda görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 18:55
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 18:55
Hatayspor Kulübü Başkanı Levent Mıstıkoğlu İstifa Etti

Hatayspor Kulübü Başkanı Levent Mıstıkoğlu, görevinden istifa ettiğini duyurarak dikkatleri üzerine çekti. Mıstıkoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bu istifa kararını kulübün menfaatlerini ön planda tutarak aldığını belirtti.

Mıstıkoğlu, "Bu kararı uzun ve dikkatli bir değerlendirmenin sonucunda aldım,” diyerek açıklamasına devam etti. "Görevde bulunduğum süre boyunca, Atakaş Hatayspor'umuzun hak ettiği yere ulaşması için yönetim kurulumuz, teknik ekibimiz ve oyuncularımızla birlikte büyük bir özveriyle çalıştık. Ancak içinde bulunduğumuz süreçte kulübümüzün geleceği için daha farklı bir yönetime ihtiyaç duyulduğuna inanıyorum." dedi.

İstifa sürecinde, büyük Hatayspor taraftarına, kulüp çalışanlarına, futbolculara ve değerli teknik ekibe teşekkür eden Mıstıkoğlu, bu görevi yürütürken kendisine destek olan kent protokolüne ve tüm paydaşlara da minnettar olduğunu vurguladı.

Mıstıkoğlu, "Hatayspor'un her zaman yanında olmaya devam edeceğim. Bu kararımın, Atakaş Hatayspor'umuzun daha güçlü bir yapıya kavuşması adına yeni bir başlangıç olmasını temenni ediyorum. Kulübümüzün başarılarına her zaman yürekten destek vereceğim. Atakaş Hatayspor'un Süper Lig'de daha büyük zaferlere imza atacağına olan inancım tamdır." ifadelerini kullandı.

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