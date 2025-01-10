Hatayspor, Rizespor'u Mersin'de Konuk Ediyor

Hatayspor, Süper Lig'de Rizespor ile Karşılaşıyor

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig 19. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile Mersin'de karşı karşıya gelecek.

Mücadele, Mersin Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak ve hakem Erkan Özdamar tarafından yönetilecek.

Hatayspor'un Durumu

Ligde çıktığı 17 maçta yalnızca 9 puan toplayan Hatayspor, 18. sırada yer almakta. Bordo-beyazlı ekip, rakip kaleyi 15 kez zorlayarak, kendi kalesinde ise 29 gol gördü.

Rizespor Maçının Önemi

Hatayspor, 21 puan ile 11. sırada bulunan Çaykur Rizespor karşısında galibiyet arayışında. Bu maç, hem puan hem de moral kaynağı olacak.