Hatayspor Samsunspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Hatayspor, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 1 Eylül Pazar günü Mersin'de karşılaşacağı Samsunspor maçı için hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.
Erdemli'deki Antrenman
Bordo-beyazlı ekip, kulüpten yapılan açıklamaya göre Erdemli Atış Poligonu'nda teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.
İdman Detayları
Futbolcular, antrenmanda 5’e 2 top kapma ve dar alan çalışmaları yaparak performanslarını artırmaya çalıştı. Basına kapalı olarak düzenlenen idman, toplamda 1 saat 40 dakika sürdü.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 1 Eylül Pazar günü Mersin'de Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada devam etti. Antrenmana futbolculardan Jonathan Okoronkwo (solda) katıldı.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 1 Eylül Pazar günü Mersin'de Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada devam etti. Antrenmana futbolculardan Jonathan Okoronkwo (solda) katıldı.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 1 Eylül Pazar günü Mersin'de Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada devam etti. Antrenmana futbolculardan Jonathan Okoronkwo (solda) katıldı.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 1 Eylül Pazar günü Mersin'de Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada devam etti. Antrenmana futbolculardan Jonathan Okoronkwo (solda) katıldı.