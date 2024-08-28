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Hatayspor Samsunspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Atakaş Hatayspor, Samsunspor maçı için idmanlara devam ediyor. Antrenmanlar Erdemli Atış Poligonu'nda gerçekleştiriliyor.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 19:22
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 19:51
Hatayspor Samsunspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Hatayspor, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 1 Eylül Pazar günü Mersin'de karşılaşacağı Samsunspor maçı için hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.

Erdemli'deki Antrenman

Bordo-beyazlı ekip, kulüpten yapılan açıklamaya göre Erdemli Atış Poligonu'nda teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

İdman Detayları

Futbolcular, antrenmanda 5’e 2 top kapma ve dar alan çalışmaları yaparak performanslarını artırmaya çalıştı. Basına kapalı olarak düzenlenen idman, toplamda 1 saat 40 dakika sürdü.

Hatayspor'un, Samsunspor maçı öncesindeki hazırlıkları sürerken, takımın form durumu merak ediliyor.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 1 Eylül Pazar günü Mersin'de Samsunspor ile...

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 1 Eylül Pazar günü Mersin'de Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada devam etti. Antrenmana futbolculardan Jonathan Okoronkwo (solda) katıldı.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 1 Eylül Pazar günü Mersin'de Samsunspor ile...

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 1 Eylül Pazar günü Mersin'de Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada devam etti. Antrenmana futbolculardan Jonathan Okoronkwo (solda) katıldı.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 1 Eylül Pazar günü Mersin'de Samsunspor ile...

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 1 Eylül Pazar günü Mersin'de Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada devam etti. Antrenmana futbolculardan Jonathan Okoronkwo (solda) katıldı.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 1 Eylül Pazar günü Mersin'de Samsunspor ile...

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 1 Eylül Pazar günü Mersin'de Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada devam etti. Antrenmana futbolculardan Jonathan Okoronkwo (solda) katıldı.

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