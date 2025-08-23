Hatice Gökçe Emir Brezilya'da Dünya Şampiyonası'nda 14. Oldu

DOLAR
Milli ritmik cimnastikçi Hatice Gökçe Emir, Rio de Janeiro'daki Dünya Şampiyonası'nda bireysel genel tasnifte 109.350 puanla 14. sırada yer aldı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 15:01
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 15:01
Milli sporcu bireysel genel tasnifte 109.350 puanla 14. sırayı aldı

Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre, Rio de Janeiro kentinde düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda bireysel genel tasnif finalleri yapıldı. Milli sporcu Hatice Gökçe Emir, yarışta 109.350 puanla 14. sırayı aldı.

Açıklamada, "Ritmik cimnastik tarihimizde ilk kez dünya şampiyonası bireysel genel tasnif finaline kalan sporcumuzu, antrenörümüzü, teknik ekibimizi ve kulübümüzü bu tarihi başarıdan dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz."

Hatice Gökçe, top, çember, kurdele ve labut aletlerinden oluşan genel tasnifte 82.700 puan elde etti; çember aletinde ise 28.500 puanla finale yükselerek bireysel alet ve genel tasnif finallerinde Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanan ilk sporcu olmuştu.

