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Haydi Tenise Projesi 11 Deprem İlinde Eş Zamanlı Olarak Başladı

Çocukların tenisle tanışmasını hedefleyen 'Haydi Tenise' projesi, 11 deprem ilinde eş zamanlı olarak başladı.

Yayın Tarihi: 22.04.2025 22:20
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 22:20
Haydi Tenise Projesi 11 Deprem İlinde Eş Zamanlı Olarak Başladı

Türkiye'de çocukların tenis sporu ile buluşmasını amaçlayan 'Haydi Tenise' projesi, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteği ve Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Tenis Federasyonu iş birliğiyle 11 deprem ilinde eş zamanlı olarak başlatıldı.

Türkiye Tenis Federasyonu'ndan (TTF) yapılan açıklamaya göre, amacı 81 ilde binlerce öğrenciyi tenisle buluşturmak olan bu proje, önceki gün Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, TTF Başkanı Şafak Müderrisgil ve Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz’ün katılımıyla tanıtıldı.

'Haydi Tenise' projesi çerçevesinde, proje okullarına Türkiye Tenis Federasyonu tarafından tenis ekipmanları sağlanacak. Ayrıca, beden eğitimi öğretmenlerine TTF Eğitim Kurulu tarafından hem teorik hem de uygulamalı eğitimler verilecektir. Ortaokul öğrencileri, beden eğitimi ders saatlerinde tenis sporuyla tanışacaklar.

Projenin sosyal etkileri, uluslararası geçerliliğe sahip Yatırımın Sosyal Getirisi (SROI) metodolojisiyle ölçülecek ve sonuçlar Social Value International tarafından bağımsız güvence denetiminden geçirilecektir.

TTF Başkanı Şafak Müderrisgil, projeyle ilgili olarak, "81 ildeki okullarda hayata geçirilecek 'Haydi Tenise' projesiyle öğrencilerin tenisle tanışmasını hedefliyoruz. Proje, çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimine katkı sağlayarak daha sağlıklı ve öz güvenli bireyler yetişmesine destek olacak," dedi. Müderrisgil, projenin güçlü bir fırsat eşitliği adımı olduğunu vurgulayarak, "Her çocuğun, yaşadığı yer ve imkanları ne olursa olsun tenisle tanışabilmesini sağlamak istiyoruz. Uzun vadede ise sağlıklı ve özgüvenli nesillerin yetişmesini hedefliyoruz," ifadesinde bulundu. 'Her çocuk için bir raket' anlayışıyla başlatılan projeye katılanların, tenis sporunun tabana yayılmasına ve yetenek havuzunun oluşmasına zamanla katkıda bulunacakları öngörülüyor.

Çocukların tenis sporuyla tanışmasını ve tenis kültürünün yaygınlaşmasını hedefleyen "Haydi...

Çocukların tenis sporuyla tanışmasını ve tenis kültürünün yaygınlaşmasını hedefleyen "Haydi Tenise" projesi, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteği ve Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Tenis Federasyonu iş birliğinde 11 deprem ilinde eş zamanlı başlatıldı. 81 ilde binlerce öğrenciyi tenisle buluşturmayı amaçlayan ve öncelikle 11 deprem ilinde faaliyete geçen "Haydi Tenise" projesinin tanıtımı Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil ve Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz'ün katılımıyla yapıldı.

Çocukların tenis sporuyla tanışmasını ve tenis kültürünün yaygınlaşmasını hedefleyen "Haydi...

Çocukların tenis sporuyla tanışmasını ve tenis kültürünün yaygınlaşmasını hedefleyen "Haydi Tenise" projesi, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteği ve Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Tenis Federasyonu iş birliğinde 11 deprem ilinde eş zamanlı başlatıldı. 81 ilde binlerce öğrenciyi tenisle buluşturmayı amaçlayan ve öncelikle 11 deprem ilinde faaliyete geçen "Haydi Tenise" projesinin tanıtımı Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil ve Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz'ün katılımıyla yapıldı.

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