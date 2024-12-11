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Heidenheim, Başakşehir Maçı Öncesi Son Antrenmanını Tamamladı

Heidenheim, Başakşehir ile 5. hafta maçına hazırlık olarak son çalışmasını yaptı. Maç yarın saat 20.45'te başlayacak.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 20:08
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 20:43
Heidenheim, Başakşehir Maçı Öncesi Son Antrenmanını Tamamladı

Heidenheim, Başakşehir Maçı İçin Hazır

UEFA Konferans Ligi'nin 5. hafta maçında yarın RAMS Başakşehir'e konuk olacak Alman temsilcisi Heidenheim, son antrenmanını tamamladı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda teknik direktör Frank Schmidt yönetiminde yapılan çalışmalara basın da katıldı.

Antrenman Detayları

Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açıkken, ısınma hareketleri ve koşularla başlayan idmanın kalan kısmında taktik çalışıldığı öğrenildi. Heidenheim, zorlu maç öncesinde tüm hazırlıklarını tamamladı.

Maç Saati ve Tarihi

RAMS Başakşehir ile Heidenheim arasındaki müsabaka yarın saat 20.45'te başlayacak. Hem takım hem de taraftarlar için büyük bir heyecanla beklenen bu karşılaşma, UEFA Konferans Ligi'nde önemli bir yere sahip olacak.

UEFA Konferans Ligi'nin 5. hafta maçında yarın RAMS Başakşehir'e konuk olacak Alman temsilcisi...

UEFA Konferans Ligi'nin 5. hafta maçında yarın RAMS Başakşehir'e konuk olacak Alman temsilcisi Heidenheim, son çalışmasını Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda teknik direktör Frank Schmidt yönetiminde gerçekleştirdi.

UEFA Konferans Ligi'nin 5. hafta maçında yarın RAMS Başakşehir'e konuk olacak Alman temsilcisi...

UEFA Konferans Ligi'nin 5. hafta maçında yarın RAMS Başakşehir'e konuk olacak Alman temsilcisi Heidenheim, son çalışmasını Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda teknik direktör Frank Schmidt yönetiminde gerçekleştirdi.

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