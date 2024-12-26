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Hekimoğlu Trabzon'da Çiçeklerle Karşılandı: Türk Boksu Kazandı

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, Trabzon'da çiçeklerle karşılandı ve Türk boksunun geleceğine dair umut verici mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 23:06
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 23:10
Hekimoğlu Trabzon'da Çiçeklerle Karşılandı: Türk Boksu Kazandı

Hekimoğlu Trabzon'da Çiçeklerle Karşılandı

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, Trabzon Havalimanı'nda hemşehrileri tarafından çiçeklerle karşılanarak sıcak bir ilgi ile karşılaştı. Hekimoğlu, boks camiasına verdiği mesajlarla da dikkat çekti.

"Kazanan Türk Boksu Oldu"

Başkan Hekimoğlu, burada yaptığı açıklamada, "Dünya boksunda Türkiye'nin adı her zaman var, bundan sonra daha çok olacak inşallah. Kazanan Türk boksu oldu." ifadelerini kullandı. 6. olağan ve 8. mali genel kurulda başkanlığa seçilmesinin ardından bu duygu dolu karşılamadan memnun kaldı.

Tarih Tekerrürden İbarettir

2019'da kaybettiği seçimden sonra bu sefer 27 oy farkla kazanmanın mutluluğunu dile getiren Hekimoğlu, "Tarih tekerrürden ibarettir." dedi. Türk boksunun geleceğine dair umut dolu açıklamalarda bulunan Hekimoğlu, seçim sürecinin Türk boksuna hayırlı olmasını diledi.

Gelecek Hedefleri

Hekimoğlu, sorunları aşmak için çok çalışacaklarını vurgulayarak, "Biz birçok şeyi başaracağız" dedi. Türkiye genelinde sağladıkları destekle, boks alanında ülkemizin uluslararası başarılarını artıracaklarını belirtti.

Federasyonun 6. olağan ve 8. mali genel kurulunda başkanlığa seçilen Türkiye Boks Federasyonu...

Federasyonun 6. olağan ve 8. mali genel kurulunda başkanlığa seçilen Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, Trabzon Havalimanı'nda hemşehrileri tarafından çiçeklerle karşılandı.

Federasyonun 6. olağan ve 8. mali genel kurulunda başkanlığa seçilen Türkiye Boks Federasyonu...

Federasyonun 6. olağan ve 8. mali genel kurulunda başkanlığa seçilen Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, Trabzon Havalimanı'nda hemşehrileri tarafından çiçeklerle karşılandı.

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