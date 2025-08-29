DOLAR
41,15 -0,24%
EURO
48,07 0,17%
ALTIN
4.516,94 -0,21%
BITCOIN
4.530.026,23 1,64%

Hentbol Erkekler Süper Lig 2025-2026 Sezonu Yarın Başlıyor

Hentbol Erkekler Süper Lig 2025-2026 sezonu yarın başlayacak; lig 31 Mayıs 2026'da sona erecek ve ilk hafta maç programı açıklandı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 09:26
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 09:26
Hentbol Erkekler Süper Lig 2025-2026 Sezonu Yarın Başlıyor

Hentbol Erkekler Süper Lig 2025-2026 Sezonu Yarın Başlıyor

Türkiye hentbol takviminde heyecan yeniden başlıyor. Hentbol Erkekler Süper Lig 2025-2026 sezonu, Türkiye Hentbol Federasyonu açıklamasına göre yarın oynanacak karşılaşmalarla start alacak.

Federasyonun duyurusunda sezonun 31 Mayıs 2026 tarihinde sona ereceği belirtildi.

İlk Hafta Maç Programı

Aşağıda ligdeki ilk hafta maçlarının programı yer alıyor:

Yarın:

14.00 İstanbul Gençlikspor - Beykoz Belediyespor (Haldun Alagaş)

14.00 DEPSAŞ Enerji As Spor - Güneysuspor (THF Prof. Dr. Yaşar Sevim)

15.00 Önallar Giresunspor - Nilüfer Belediyespor (Hüseyin Avni Alparslan)

18.00 Köyceğiz Belediyespor - Beşiktaş (Köyceğiz)

31 Ağustos Pazar:

15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor - Spor Toto (Beşirli)

16.00 Mihalıççık Belediyespor - Ankara Hentbol (Porsuk)

Not: Rize Belediyespor, sezonun ilk haftasını bay geçecek.

Lig maratonu öncesi takımlar sahaya çıkmaya hazırlanıyor; taraftarlar ve spor kamuoyu, açılış karşılaşmalarını takip edecek.

İLGİLİ HABERLER

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray ile Çaykur Rizespor 47. randevu: İstatistikler ve geçmiş skorlar
2
Hüsrev Doğru, Kızına Verdiği 'Dünya Şampiyonluğu' Sözü İçin Varna'ya Hazırlanıyor
3
Fatma Belinay Ergin Avrupa Şampiyonluğu İçin Hazırlanıyor
4
Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yollar ayrıldı
5
Evin Demirhan Yavuz: Olimpiyat Madalyasıyla Mindere Veda Etme Hedefi
6
Fenerbahçe, Jose Mourinho ile Yollarını Ayırdı
7
Bakan Bak'tan Selin Hürmeriç'e Tebrik: Atina'da Gümüş Madalya

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı