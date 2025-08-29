Hentbol Erkekler Süper Lig 2025-2026 Sezonu Yarın Başlıyor
Türkiye hentbol takviminde heyecan yeniden başlıyor. Hentbol Erkekler Süper Lig 2025-2026 sezonu, Türkiye Hentbol Federasyonu açıklamasına göre yarın oynanacak karşılaşmalarla start alacak.
Federasyonun duyurusunda sezonun 31 Mayıs 2026 tarihinde sona ereceği belirtildi.
İlk Hafta Maç Programı
Aşağıda ligdeki ilk hafta maçlarının programı yer alıyor:
Yarın:
14.00 İstanbul Gençlikspor - Beykoz Belediyespor (Haldun Alagaş)
14.00 DEPSAŞ Enerji As Spor - Güneysuspor (THF Prof. Dr. Yaşar Sevim)
15.00 Önallar Giresunspor - Nilüfer Belediyespor (Hüseyin Avni Alparslan)
18.00 Köyceğiz Belediyespor - Beşiktaş (Köyceğiz)
31 Ağustos Pazar:
15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor - Spor Toto (Beşirli)
16.00 Mihalıççık Belediyespor - Ankara Hentbol (Porsuk)
Not: Rize Belediyespor, sezonun ilk haftasını bay geçecek.
Lig maratonu öncesi takımlar sahaya çıkmaya hazırlanıyor; taraftarlar ve spor kamuoyu, açılış karşılaşmalarını takip edecek.