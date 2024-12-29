Hentbol Heyecanı: Trabzon ve Konya Beraberlikte Dudağı Tattı

HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası'nda Kritik Beraberlik

Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası A Grubu'nda Konya Büyükşehir Belediye Spor ile Trabzon Büyükşehir Belediyespor, nefes kesen bir karşılaşmaya imza atarak 31-31 berabere kaldı.

Maçın Detayları

Karşılaşma, Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. İlk yarıda, Konya Büyükşehir Belediye Spor rakibine karşı üstünlük kurarak 17-16 önde bitirdi. İkinci yarıda ise, başa baş giden mücadelede her iki takım da büyük bir performans sergiledi ve maçın sonunda eşitlik bozulmadı.

Averaj ile Finale Yükseldiler

Bu sonuçla birlikte, grubu averajla lider tamamlayan Konya Büyükşehir Belediye Spor, sekizli finalde mücadele etmeye hak kazandı. Takımın elde ettiği bu başarı, ilerleyen maçlarda nasıl bir performans göstereceğinin de bir göstergesi oldu.