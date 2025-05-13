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Hentbol Kadınlar Süper Lig Finalinde Armada Praxis Yalıkavak Avantaj Sağladı

Armada Praxis Yalıkavak, final serisinin ilk maçında Adasokağı'nı 26-25'lik skorla geçerek seride 1-0 öne geçti.

Yayın Tarihi: 13.05.2025 20:12
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 20:12
Hentbol Kadınlar Süper Lig Finalinde Armada Praxis Yalıkavak Avantaj Sağladı

Armada Praxis Yalıkavak, Hentbol Kadınlar Süper Lig Finalinde İlk Galibiyetini Aldı

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisinin ilk maçı büyük bir çekişme ile sona erdi. Armada Praxis Yalıkavak, Adasokağı takımını 26-25’lik skorla yenerek seride 1-0 öne geçti.

Maçın Detayları

Maç, Bodrum Belediyesi Gümbet Binnaz Karakaya Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. İlk yarısı 16-16 eşitlikle tamamlanan karşılaşma, ikinci yarıda da büyük bir çekişmeye sahne oldu. Armada Praxis Yalıkavak, son dakikalarında daha iyi bir performans sergileyerek, ugta koydu.

Serinin Devamı

Final serisinin ikinci maçı 16 Mayıs’ta yine aynı salonda oynanacak. Beş maç üzerinden gerçekleşecek olan bu final serisinde, üç galibiyet alan takım 2024-2025 sezonu’nu şampiyon olarak tamamlayacak.

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi ilk maçında Armada Praxis Yalıkavak ile Adasokağı...

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi ilk maçında Armada Praxis Yalıkavak ile Adasokağı Bodrum Belediyesi Gümbet Binnaz Karakaya Spor Salonu’nda karşılaştı. Armada Praxis Yalıkavak'dan Armina İsic (9) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi ilk maçında Armada Praxis Yalıkavak ile Adasokağı...

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi ilk maçında Armada Praxis Yalıkavak ile Adasokağı Bodrum Belediyesi Gümbet Binnaz Karakaya Spor Salonu’nda karşılaştı. Armada Praxis Yalıkavak'dan Armina İsic (9) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

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