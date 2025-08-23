DOLAR
Hentbol Süper Kupa: Yarın Şampiyon Belli Oluyor

Hentbol Erkekler Süper Kupa Dörtlü Finalinde yarı finaller bugün Spor Toto-Beşiktaş ve Beykoz-Nilüfer maçlarıyla oynanıyor; final yarın 20.30'da.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 12:58
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 13:14
Hentbol Erkekler Süper Kupa Dörtlü Final organizasyonu kapsamında bugün yarı finalde Spor Toto-Beşiktaş ile Beykoz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor karşılaşmaları oynanacak. Turnuva, THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda düzenlenen basın toplantısının ardından başladı.

Basın Toplantısı

Organizasyon öncesi düzenlenen basın toplantısına kulüplerin antrenörleri ve takım kaptanları katıldı. Takımların hedefleri ve maç öncesi hazırlıkları masaya yatırıldı.

Spor Toto - Berkan Otman

Spor Toto Spor Kulübü Antrenörü Berkan Otman, izleyenlerin keyif alacağı seyir zevki yüksek bir maç izletmek istediklerini belirtti. Süper Kupa'nın bu seneki statüsünde dört takımın olmasının kendilerini sevindirdiğini aktaran Otman, değerlendirmesinde şunları söyledi: "Bu anlamda da federasyonumuza teşekkür ediyoruz. Buraya katılan tüm takımlar çok kıymetli, çok değerli. Hem kendi hedefim, hem sporcularımızın hedefleri hem kulübümüzün hedefleri doğrultusunda hepimizin hayalleri var. Bunları gerçekleştirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

Beşiktaş - Oliver Roy Camino

Beşiktaş Başantrenörü Oliver Roy Camino, sezona resmi bir turnuvayla başlamanın kendileri için iyi bir başlangıç olduğunu söyledi. Camino, rakipleri Spor Toto'nun güçlü bir takım olduğuna dikkat çekerek, "Onlara karşı oyunumuz her zaman çok ciddi bir mücadele ile geçiyor. Bugün de öyle olacağını düşünüyorum. Sezon başı hazırlıkları her zaman uzun süren zorlu bir süreç. Bizler de tam olarak hazır değiliz, eminim onlar da tam olarak hazır değil. Ama iki takım da elinden geleni yapacak. Türk hentbolu adına güzel bir hafta sonu olmasını umuyorum." dedi.

Beykoz Belediyesi - İsmail Tarakcı

Beykoz Belediyesi Spor Kulübü Antrenörü İsmail Tarakcı, tüm takımlara başarılar dileyerek Rakipleri hakkında şu yorumu yaptı: "Rakibimiz Nilüfer Belediyesi güçlü bir rakip, ligde ciddi hedefleri olan bir rakip. Biz de yeni hedefler doğrultusunda genç ağırlıklı bir takım yaratmaya çalıştık. Güzel ve seyir zevki yüksek bir maç yapmak istiyoruz."

Nilüfer Belediyesi - İlknur Kurtuluş

Nilüfer Belediyesi Spor Kulübü Başantrenörü İlknur Kurtuluş, finallere katılmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Çalışmalarımızı tamamladık. Hedefimiz her zaman olduğu gibi iyi hentbol oynayarak kazanmak. Tüm takımlara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Program: Bugün saat 18.30'da Spor Toto-Beşiktaş, saat 20.30'da Beykoz Belediyesi-Nilüfer Belediyesi maçları oynanacak. Yarınki final maçı ise saat 20.30'da başlayacak.

