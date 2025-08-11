DOLAR
Hentbolda 2025-2026 Sezonu Fikstürü Çekildi: Heyecan Dolu Bir Süreç Başlıyor

Yeni sezon Fikstürü ve Kuraları çekilen Hentbolda, kalitenin yükseleceği bir yıl bekleniyor.

Yayın Tarihi: 11.08.2025 21:06
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 21:06
Hentbolda 2025-2026 Sezonu Fikstürü Çekildi: Heyecan Dolu Bir Süreç Başlıyor

Hentbolda 2025-2026 Sezonu Fikstürü Çekildi

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Mesut Çebi, 2025-2026 sezonunun fikstür ve kuralarını duyurdu. Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda düzenlenen çekilişe, THF yönetim kurulu üyeleri ile kulüplerin temsilcileri katıldı.

Kalite Yükseliyor

Başkan Çebi, yeni sezonun hem sahada hem de organizasyonlarda kaliteyi yükselteceği mesajını verdi. Tüm takımlara hayırlı bir sezon dileyerek, "Bu yıl hentbolun marka değerini artıracağız," dedi.

Ligde Rekabet Artacak

Erkekler Süper Lig'de 13, Kadınlar Süper Lig'de ise 8 takım mücadele edecek. Lig formatının yenilendiği ve play-off ile play-out etaplarının olacağı bildirildi. Çebi, "Şampiyonluk ve kümede kalma mücadeleleri daha çekişmeli geçecek," şeklinde konuştu.

Dijital Dönüşüm Yılı

2026'da THF'nin 50. yılı kutlanacak. Çebi, bu yılın dijital dönüşüm yılı olduğunu vurgulayarak, "Hentbolun tüm paydaşları için modern, hızlı ve güvenli bir sistem oluşturacağız," dedi. Ayrıca, Hentbol AI uygulamasını kulüplere hediye edeceğini açıkladı.

İlk Hafta Programları

Kadınlar Süper Lig ilk hafta programı şöyle:
- Yenimahalle Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak
- Ankara Yurdum Spor Kulübü-Odunpazarı Gençlik Spor Kulübü
- Bursa Büyükşehir Belediyespor-Ortahisar Belediyespor
- Üsküdar Belediyespor-Göztepe Spor Kulübü

Kadınlar Süper Kupa Dörtlü Final maçları, 30-31 Ağustos tarihlerinde Ankara'da oynanacak.

Erkekler Süper Lig ilk hafta maçları ise;
- İstanbul Gençlik Spor Kulübü-Beykoz Belediyespor
- Mihalıççık Belediyespor-Ankara Hentbol Spor Kulübü
- Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto
- Önallar Giresunspor-Nilüfer Belediyespor
- DEPSAŞ Enerji As-Güneysu
- Köyceğiz Belediyespor-Beşiktaş

Erkekler Süper Kupa Dörtlü Final maçları, 23-24 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Kupası Eşleşmeleri

Erkekler Türkiye Kupası 1. tur eşleşmeleri:
- İstanbul Gençlik Spor Kulübü-Önallar Giresunspor eşleşmesinin galibi-Mihalıççık Belediyespor
- Rize Belediyespor-Güneysu
- Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Ankara Hentbol Spor Kulübü
- Köyceğiz Belediyespor-DEPSAŞ Enerji As

Bu kupadaki maçlar 22-24 Ağustos tarihlerinde Ankara'da oynanacak.

Hentbolda Kadınlar ve Erkekler Süper Lig 2025-2026 sezonu fikstürü ile Süper Kupa ve Türkiye Kupası kuraları çekildi.

Hentbolda Kadınlar ve Erkekler Süper Lig 2025-2026 sezonu fikstürü ile Süper Kupa ve Türkiye Kupası kuraları çekildi.

