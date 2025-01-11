Hentbolda Adasokağı, Anadolu Üniversitesi'ni Deplasmanda Mağlup Etti

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de Heyecan Devam Ediyor

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 11. haftasında Adasokağı, deplasmanda oynadığı karşılaşmada Anadolu Üniversitesi'ni 38-31 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Maçın Detayları

Porsuk Spor Salonu'nda gerçekleşen mücadelenin ilk yarısı, konuk takımın 18-17'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Müsabakada Anadolu Üniversitesi'nden Buğu Sönmez, takımının kaydettiği 31 golün 17'sini atarak maçın en skorer ismi oldu.

Adasokağı'nda ise Beyzanur Türkyılmaz 11 gol, Yağmur Özler 7 gol kaydederek galibiyete büyük katkı sağladı. İki oyuncunun toplamda 18 golle dönüşü, takımın bu maçtaki başarısında önemli bir rol oynadı.

Lig Durumu

Bu sonuçla birlikte Adasokağı, ligdeki 8. galibiyetini alırken, Anadolu Üniversitesi ise 11. maçında mağlup oldu. Takımların performansları, sezon sonundaki hedefler açısından büyük önem taşıyor.