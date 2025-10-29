Hesap.com Antalyaspor 3-0 Bursaspor — Ziraat Türkiye Kupası'nda Tur

Hesap.com Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Bursaspor'u 3-0 yenerek üst tura çıktı.

Yayın Tarihi: 29.10.2025 22:37
Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 22:37
Maç Özeti

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Hesap.com Antalyaspor, Nesine 2. Lig ekibi Bursaspor'u 3-0 mağlup ederek üst tura çıktı.

36. dakikada Cvancara'nın yerde kaldığı pozisyonda kazanılan penaltıyı kullanan Safuri, skoru 1-0'a getirdi. Akdeniz temsilcisi soyunma odasına 1-0 önde girdi.

48. dakikada Boli'nin pasında ceza sahası ön çizgisi önünde topla buluşan Cvancara, kaleci Kerem Matışlı'nın solundan meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 2-0 yaptı.

60. dakikada Safuri'nin pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Boli, kaleci Kerem Matışlı'nın sağından meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve skor 3-0'a geldi.

Karşılaşmayı 3-0 kazanan Hesap.com Antalyaspor, üst tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda, Hesap.com Antalyaspor ile Bursaspor takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Takımlar, "Yaşasın Cumhuriyet" yazılı pankartla sahaya çıktı.

